Lebensgefährliche Lungenembolie bei Kristina Vogel: Olympiasiegerin auf Intensivstation

Berlin/Erfurt - "Ein Tag mehr zu Hause wäre wohl mein letzter gewesen" - Mit einem dramatischen Instagram-Posting meldet sich die zweifache Olympiasiegerin Kristina Vogel (33) am Montag bei ihren Followern. Sie habe am Wochenende in Lebensgefahr geschwebt, sei derzeit noch immer in Berlin auf der Intensivstation im UKB. Was ist da los?