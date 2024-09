Krebs besiegt! Nach Gold und Weltrekord kullern bei deutscher Paraschwimmerin die Tränen

Paris (Frankreich) - Nach ihrer Gold-Medaille bei den Paralympischen Spielen 2021 in Tokio wurde die Feierlaune von Elena Semechin (30) durch heftige Kopfschmerzen getrübt. Wenig später stellte sich heraus, dass sie an einem bösartigen Hirntumor leidet.

Elena Semechin (30) schwamm in Paris bei den Paralympischen Spielen zu einem neuen Weltrekord über die 100 Meter Brust. © IMAGO / Ralf Kuckuck

Nur drei Jahre später hat sie am Donnerstagabend erneut Gold im Paraschwimmbecken über die 100 Meter Brust bei Olympia geholt und das sogar mit Weltrekord.

In 1:12,54 Minuten unterbot die sehbeeinträchtigte Sportlerin ihre eigene Bestmarke und war am Ende drei Sekunden schneller als die Zweite Maria Carolina Gomes Santiago (39) aus Brasilien.

Im anschließenden Interview kullerten bei Semechin die Tränen. "Ich habe von Anfang an fest dran geglaubt, wollte unbedingt eine Bestzeit", sagte sie im Interview beim ZDF mit zittriger Stimme. "Ich bin froh, dass es geklappt hat", erklärte sie und wischte sich eine erste Träne aus dem Gesicht.

Als Moderatorin Susanne Simon (63) fragte, was in ihr vorgehe, ob sie an das Gold denke oder an den Weg, der sie dahin gebracht habe, gab es kein Halten mehr, Elena fing bitterlich an zu weinen, ihr fehlten die Worte. Simon nahm sie tröstend in den Arm, erwartete gar keine Antwort mehr, sagte: "Sie haben das wirklich toll gemacht."

Am 3. November 2021 wurde ihr in der linken oberen Gehirnhälfte ein Tumor entfernt, zwei Tage vor dem Eingriff heiratete sie ihren Trainer und Freund Philipp Semechin (39), der aus Dresden stammt.