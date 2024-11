An seinem 19. Geburtstag: Junger Radsportler stirbt völlig plötzlich

Gent (Belgien) - Die Radsport-Welt trauert über das viel zu frühe Ende eines jungen Lebens. Der belgische Nachwuchsfahrer Tuur Hancke ist am Montag - seinem 19. Geburtstag - völlig unerwartet gestorben.

Nachwuchsfahrer Tuur Hancke wurde nur 19 Jahre alt. Er starb ausgerechnet an seinem Geburtstag. © Screenshot/Instagram/tuurhancke

Das gab sein letztes Team "Gaverzicht - Be Okay en EFC - L&R" mit "großer Trauer" in den sozialen Netzwerken bekannt.

"Tuur war seit 2022 bei unseren Junioren und in der letzten Saison bei der Reserve", hieß es in der Mitteilung. Erst Ende Oktober hatte sich das Talent allerdings dazu entschieden, die sportliche Karriere nicht weiterverfolgen zu wollen.

"Was zunächst wie ein Hobby erschien, hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Teil meines Lebens entwickelt. Jetzt ist es an der Zeit, andere Dinge im Leben zu genießen", schrieb er damals auf Instagram.

Diese Chance bleibt ihm nun tragischerweise verwehrt. Laut der belgischen Tageszeitung "Het Nieuwsblad" starb Hancke an einer schweren Infektion, die innerhalb lediglich eines Tages tödlich verlief.

"Zuerst schien es eine Erkältung zu sein", erklärte sein Vater dem Blatt.