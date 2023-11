Außerhalb der Saison "12 von 14 Tagen betrunken": Radstar packt aus!

Cardiff (Wales) - Auch mit 37 Jahren ist das Karriereende für Radprofi Geraint Thomas noch lange nicht erreicht: Mit eiserner Disziplin sicherte sich der Waliser in diesem Jahr den zweiten Platz beim Giro d'Italia . Doch außerhalb der Saison kann das Musterprofi-Image schon einmal wackeln!

Geraint Thomas (37) trug 2023 insgesamt acht Etappen das Rosa Trikot des Giro-d'Italia-Gesamtführenden und landete am Ende auf Rang zwei. © Gian Mattia D'alberto/LaPresse/AP/dpa

Seit ein paar Wochen ist die Radsport-Saison 2023 Geschichte, und für den Tour-de-France-Sieger von 2018 hielt sie mit dem zweiten Rang beim Giro d'Italia auch einen beachtlichen Erfolg parat.

Doch als Profisportler beging er diesen während der Saison nicht ausschweifend - dafür aber danach umso heftiger!

"Um ehrlich zu sein, war ich in den letzten zwei Wochen zwölf von 14 Nächten betrunken", packte der 37-Jährige bei The Times aus. "Seitdem ich zurück in Cardiff bin, ist es verrückt."

"Ich trinke während der Saison keinen Alkohol, höchstens mal einen Drink. Aber außerhalb der Saison lässt man sich gehen", schmunzelte der Brite. Man treffe seine Freunde, bringe sich auf den neuesten Stand - und gehe dabei in den Pub.