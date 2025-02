Bewegender Abschied von Michael Hübner (†65): Trauergäste ehren Radlegende mit allerletzter Runde

"Seit dem Schicksalstag seines Todes trage ich ein Foto von uns bei mir, aufgenommen im Trainingslager in Adelaide. Ich schaue es immer wieder an", erzählte Fiedler sichtlich bewegt.

Mit einer letzten Ehrenrunde auf der Radrennbahn würdigten die Trauergäste ihren "Dicken". © Uwe Meinhold

Durch die Zeremonie führte MDR-Moderator René Kindermann (49), der mit einfühlsamen Worten an die verstorbene Legende erinnerte. "Es ist für mich eine Ehre, heute dabei zu sein", sagte er.

Kindermann berichtete, dass Hübner selbst vier Songs für seine Trauerfeier ausgewählt hatte: "The Sound of Silence" von Disturbed, zwei Titel der deutschen Band Luxuslärm und zum Abschluss "Nothing Else Matters" von Metallica.

Auch der frühere Chemnitzer OB Peter Seifert (83, SPD) würdigte Hübner als Botschafter der Stadt und forderte ein würdiges Denkmal.

"Eine überdachte Halle für den Bahnradsport wäre sinnvoller als eine Basketballhalle in der Innenstadt", monierte Seifert.

Unter den zahlreichen Gästen waren auch Kristina Vogel (34), Lutz Heßlich (66) und Ex-OB Barbara Ludwig (62). Zum bewegenden Abschluss gingen die Trauergäste gemeinsam eine letzte Runde auf der Bahn, auf der Hübner einst für seine Erfolge trainierte.