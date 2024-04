Deutscher Radstar meldet sich nach Unfall erstmals bei Fans - so schlimm hat er sich verletzt

Teneriffa (Spanien) - Die Erleichterung ist groß! Der deutsche Radstar Lennard Kämna (27) kann nach seinem schweren Trainingsunfall am vergangenen Mittwoch die Intensivstation verlassen. Seine Verletzungen wiegen trotzdem schwer.

Gute Nachrichten von Lennard Kämna (27): Der deutsche Radstar kann die Intensivstation verlassen. © Pau BARRENA / AFP

Es sind gute Nachrichten, die das deutsche Radsportteam Bora-hansgrohe zu verkünden hat!

"Die Genesung von Lennard Kämna hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt. Der Zustand des 27-Jährigen hat sich so weit verbessert, dass er die Intensivstation verlassen konnte", teilte der Rennstall am gestrigen Sonntag mit.

"Lennard hat einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht. Dass er nun auf die Normalstation verlegt werden kann, ist eine sehr gute Nachricht", zeigte sich auch Teamchef Ralph Denk (50) erleichtert.

Er bedankte sich beim Ärzteteam auf Teneriffa und der eigenen medizinischen Abteilung für deren hohen Einsatz und wünschte Kämna weiterhin viel Kraft für seine Genesung.

Im Höhentrainingslager in Teneriffa war Kämna mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, das links abbiegen wollte und dabei auf seine Fahrspur gezogen war.

Jetzt gab Bora-hansgrohe erstmals Einblicke, wie schwer sich der Radprofi bei dem Crash tatsächlich verletzt hatte. So zog sich Kämna vor allem im Bereich des Brustkorbs schwere Verletzungen zu: Neben Rippenbrüchen habe er unter anderem auch eine Lungenquetschung erlitten.

Die Verletzungen würden nun auf der Normalstation weiter behandelt werden, so das Radsportteam.