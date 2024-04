Nach Verkehrsunfall auf Teneriffa: Deutscher Rad-Star auf Intensivstation!

Teneriffa (Spanien) - Der Schock sitzt noch tief: Der deutsche Rad-Star Lennard Kämna (27) musste am Mittwoch nach einem Verkehrsunfall im Training auf Teneriffa ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nun hat sein Team ein Update gegeben!

Lennard Kämna (27) im Juli 2022 bei der 7. Etappe der Tor de France. © Jasper Jacobs/BELGA/dpa

Einen Tag nach dem Trainingsunfall fragen sich viele Fans: Wie geht es Lennard Kämna?



Die gute Nachricht: Sein Zustand sei stabil, er schwebe nicht in Lebensgefahr, könne kommunizieren und alles bewegen, müsse dennoch auf der Intensivstation im Krankenhaus auf Teneriffa bleiben.

Familienmitglieder seien inzwischen bei ihm.

"Es hat schon einen ordentlichen Einschlag gegeben", hatte Teamchef Ralph Denk (50) am Mittwoch in einem ersten Statement gegenüber der Bild-Zeitung geäußert. Zuvor hatte das deutsche Team des Tour-de-France-Etappensiegers in den sozialen Netzwerken über das Unglück informiert.



"Heute wurden wir leider wieder einmal daran erinnert, wie gefährlich unser Sport sein kann", schrieb Bora-hansgrohe mit Sitz im oberbayrischen Raublingen.

Am Donnerstag folgte das Update: Kämna habe sich "zahlreiche Verletzungen zugezogen. Er wird im Krankenhaus auf Teneriffa sehr gut versorgt und wird in den kommenden Tagen auf der Intensivstation überwacht."