Dramatisches Tour-Aus für Vingegaard: Topstars äußern schlimmen Verdacht

Plateau de Solaison (Frankreich) - Seit 2021 duellieren sich Tadej Pogačar (27) und Jonas Vingegaard (29) bei der Tour de France um den Gesamtsieg. In diesem Jahr muss Pogačar die Rundfahrt allerdings ohne seinen Lieblingsrivalen beenden, denn Vingegaard stürzte auf der 15. Etappe schwer und musste aufgeben . Beide haben einen üblen Verdacht.

Jonas Vingegaard (29) musste die Tour de France nach seinem Sturz auf der 15. Etappe aufgeben. © Stefan Tabeling/dpa

In der Nacht zuvor waren die beiden besten Radsportler der Welt nämlich von Doping-Kontrolleuren aufgesucht worden, Vingegaard um 2 Uhr aus den Federn gerissen worden, Pogačar um 5 Uhr - und das ausgerechnet zwischen zwei schwierigen Bergetappen.

"Heute hatten wir eine Dopingkontrolle um 2 Uhr nachts, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Das ist vielleicht auch ein Grund", sagte der Slowene nach der Zielankunft auf dem Plateau de Solaison bei Eurosport und erklärte: "Nach einer Nacht, in der du bescheiden schläfst, bist du vielleicht nicht ganz so konzentriert in der Abfahrt."

"Seine Tour ist ruiniert. Ich will nicht sagen, dass es der Grund ist, aber vielleicht hängt es ein bisschen zusammen", spekulierte der Gesamtführende der Tour, der nun ohne seinen letzten ernstzunehmenden Konkurrenten dasteht und dem der vierte Gesamtsieg kaum noch zu nehmen ist.

"Es ist wirklich, wirklich traurig, dass Jonas aufgeben muss", fügte er hinzu. "Vielleicht hatten wir am Anfang nicht die beste Beziehung, aber in den vergangenen zwei Jahren sind wir zu guten Rivalen geworden, die sich respektiert haben, auch irgendwie Freunde. Die Tour wird ohne ihn nicht dieselbe sein."