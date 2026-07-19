Schwerer Sturz! Zweifach-Sieger Vingegaard muss Tour de France aufgeben

Brison (Frankreich) - Der zweimalige Tour-de-France-Champion Jonas Vingegaard (29) ist nach einem Sturz bei der 113. Frankreich-Rundfahrt ausgeschieden.

Jonas Vingegaard (29) ist schwer gestürzt und musste daraufhin aufgeben. © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Der bisherige Gesamtzweite kam 22 Kilometer vor dem Ziel der 15. Etappe in einem Kreisverkehr zu Fall. Bandagiert am rechten Arm und an der Schulter stieg der Däne in einen Rettungswagen.

Vingegaard lag in der Gesamtwertung 4:30 Minuten hinter dem überlegenen Spitzenreiter Tadej Pogacar (27) und war damit weiter auf Kurs Richtung Podium in Paris. Der Kapitän des Visma-Teams hatte 2022 und 2023 die Frankreich-Rundfahrt gewonnen. In den vergangenen beiden Jahren belegte er den zweiten Gesamtrang.

Der Sturz ereignete sich auf dem Weg zum Schlussanstieg zum Plateau de Solaison. Neben Vingegaard kam auch Pogacars Teamkollege Felix Großschartner (32) zu Fall. Der Österreicher konnte aber weiterfahren. Deutschlands Hoffnungsträger Florian Lipowitz (25) war nicht betroffen.