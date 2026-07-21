"Wir wissen nicht, warum": Wütender Autofahrer rammt Tour-de-France-Profi

Thonon-les-Bains (Frankreich) - Vor dem Start des einzigen Einzelzeitfahrens bei der diesjährigen Tour de France hat der US -amerikanische Radprofi Brandon McNulty (28) eine unangenehme Begegnung mit einem Autofahrer erlebt.

Glücklicherweise kann McNulty trotz seines kurzen Zusammentreffens mit dem Autofahrer bei der 16. Etappe an den Start gehen. © Mosa'ab Elshamy/AP/dpa

Der Teamkollege von Superstar Tadej Pogačar (27) und dem Kölner Nils Politt (32) stieß vor dem Beginn der 16. Etappe offenbar mit einem Auto zusammen.

Der Fahrer sei wütend hinter ihm gewesen, berichtete Teamchef Mauro Gianetti (62) bei Eurosport. "Wir wissen nicht, warum. Er überholte ihn. Brandon stoppte. Und dann stieß er leider mit dem Auto zusammen", sagte er. Es sei aber letztendlich "nichts so Großes" gewesen. "Alles ist gut. Aber es war nicht so schön", sagte der 62-Jährige.

Der Start des Profis beim Kampf gegen die Uhr war nicht gefährdet.