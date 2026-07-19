Riesen-Wirbel bei der Tour de France: Plötzlich werden die Superstars aus dem Schlaf gerissen

Champagnole (Frankreich) - Bei der Tour de France fahren Jahr für Jahr die Doping-Vorwürfe mit. Um diese auszuräumen, klopft es bei den Topfahrern selbst mitten in der Nacht für Tests an der Tür - sehr zum Unmut der Sportler.

Tadej Pogačar (27, l.) und Jonas Vingegaard (29) bekamen in der Nacht zu Sonntag beide Besuch. © Mosa'ab Elshamy/AP/dpa

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, also ausgerechnet zwischen zwei Schlüsseletappen in den Bergen, standen die Doping-Kontrolleure um 2 Uhr nachts beim Gesamtzweiten Jonas Vingegaard (29) auf der Matte, wie der Däne bei Eurosport bestätigte.

"Die ITA hat mir nicht viel Schlaf gegönnt", erklärte der zweimalige Tour-Sieger, "es ist natürlich gut, dass sie Tests machen - aber wenn es deine Leistung und Schlaf beeinflusst, ist das nicht so gut."

Er ergänzte: "Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, denn es sollte für alle gleich sein. Es war nicht die schönste Sache um 2 Uhr. Ich fühle mich zwar ganz ok, aber es war nicht die beste Nacht. Ich kann es nicht ändern, es ist einfach Teil des Ganzen."

Fast noch schlimmer erwischte es den Gesamtführenden Tadej Pogačar (27), der um 5 Uhr morgens von den Kontrolleuren aus dem Schlaf gerissen wurde. Im Gegensatz zu seinem Dauerrivalen konnte er nach dem Test nämlich nicht mehr einschlafen, gerade einmal vier Stunden Schlaf habe er so bekommen.

"Ich schlafe immer erst spät, also war es ein großer Schock für mich", sagte der Slowene, der aber versuchte, die Sache positiv zu sehen: "Ich konnte nicht mehr einschlafen, hatte dafür aber einen entspannten Morgen und habe zu alten Hits von Eminem gechillt. Aber es war natürlich nicht schön, geweckt zu werden, wenn man gerade friedlich träumt."