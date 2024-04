Ein Meter Darm entfernt: Not-OP bei Radsport-Legende Merckx!

Radsportlegende Eddy Merckx (78) befindet sich nach einer Not-OP wieder auf dem Weg der Besserung. © Kristof Van Accom/BELGA/dpa

Niemand war so erfolgreich wie er: Fünfmal gewann Eddy Merckx sowohl die Tour de France als auch den Giro d'Italia, wurde dreimal Weltmeister und dominierte das Feld während seiner Karriere beinahe nach Belieben.

Doch jetzt musste er sich einem ganz anderen Kampf stellen, nämlich mit seiner Gesundheit!

Wie Het Laatste Nieuws am heutigen Samstag enthüllte, war Merckx bereits am 26. März mitten in der Nacht in eine Klinik im belgischen Jette eingeliefert worden.

Er sei mit unerträglichen Schmerzen aufgewacht, schilderte der 78-Jährige der Zeitung die beängstigende Situation.

Daraufhin habe seine Frau ihn ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte einen Darmverschluss bei Merckx feststellten und den früheren Profisportler um drei Uhr morgens unverzüglich operierten.