Team unter Schock: Radstar (†20) bricht zusammen und kann nicht wiederbelebt werden

Der 20-Jährige nahm einen Tag zuvor an einem Rennen in Hongkong teil. Bei dem über 100 Kilometer langen Rennen erreichte er wie 79 weitere Rennradfahrer das Ziel nicht.

Mark Groeneveld (am Boden) stand auch bei einigen hochkarätigen Rennen am Start. (Archivbild) © IMAGO / Panoramic International

Christoph Jansen (23), der in Hongkong zum ersten Mal zusammen mit Mark in einem Team fuhr, schrieb: "Das Leben ist so unfair. Ich traf Mark zum ersten Mal in Hongkong, und er hat mich sofort mit seinem großartigen Geist und seinem unglaublichen Humor im Team willkommen gefühlt."

X-Speed United schrieb in ihrem Post, dass sie in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden vor Ort stehen und Fakten sammeln.

Zudem drücken sie ihr tiefstes Beileid gegenüber der Familie und seinen Freunden aus, die Tausende Kilometer entfernt mit der schrecklichen Nachricht konfrontiert wurden.

Mark war ein "unglaublicher Mensch und ein geschätztes Mitglied unseres Teams", schrieb X-Speed United, und sie werden seinen "bemerkenswerten Geist" sowie sein "ansteckendes Lächeln" vermissen.