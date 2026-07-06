Grünen-Politiker will Tour de France nach Sachsen holen: "Bringen alle Hebel in Bewegung!"

Barcelona/Dresden - Das Radsportfieber hat den Landtagsabgeordneten Valentin Lippmann (36, Grüne) am Wochenende in Barcelona vollends gepackt.

Valentin Lippmann (36, Grüne) setzt sich dafür ein, dass das bekannteste und bedeutendste Straßenradrennen der Welt nach Deutschland und Sachsen kommt. © Sebastian Kahnert/dpa

Der Politiker war beim Auftakt der 113. Ausgabe der Tour de France in der katalanischen Hauptstadt. Er schwärmte von der Stimmung in der Stadt.

Lippmann: "Der Traum, das in Deutschland zu erleben, hat sich hier nochmals bei mir verfestigt."

Lippmann legte vor Ort ein Versprechen ab: "Wir drücken die Daumen und bringen alle Hebel in Bewegung, dass wir 2029 die Tour nach Deutschland und nach Sachsen holen."