Grünen-Politiker will Tour de France nach Sachsen holen: "Bringen alle Hebel in Bewegung!"
Barcelona/Dresden - Das Radsportfieber hat den Landtagsabgeordneten Valentin Lippmann (36, Grüne) am Wochenende in Barcelona vollends gepackt.
Der Politiker war beim Auftakt der 113. Ausgabe der Tour de France in der katalanischen Hauptstadt. Er schwärmte von der Stimmung in der Stadt.
Lippmann: "Der Traum, das in Deutschland zu erleben, hat sich hier nochmals bei mir verfestigt."
Lippmann legte vor Ort ein Versprechen ab: "Wir drücken die Daumen und bringen alle Hebel in Bewegung, dass wir 2029 die Tour nach Deutschland und nach Sachsen holen."
Tatsächlich wird die Rückkehr dieses legendären Radrennens nach Deutschland immer wahrscheinlicher. Zum 40. Jahrestag des Mauerfalls rückt dabei allerdings Berlin als Gastgeber des Grand Départ in den Fokus.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Belga, Sebastian Kahnert/dpa