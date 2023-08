Ohne Helm! Zwei Deutsche dominieren Kunstrad-WM

Glasgow (Schottland) - Der eine oder andere bricht sich beim Zuschauen schon sämtliche Knochen. Nicht aber Helen Vordermeier (27) und Selina Marquardt (29). Sie wurden am Freitag in Glasgow (Schottland) Weltmeister im Paar-Kunstradfahren .

Unter anderem hatte Selina während der Kür Probleme mit einem Sprung hoch auf den Lenkerstand, was zu einem Punktabzug führte.

Trotz der internationalen Erfolge der vergangenen Jahre lief es auf nationaler Ebene in diesem Jahr nicht super rund.

Seit 2017 betreiben die beiden gemeinsam Kunstradsport auf Weltniveau. Bereits 2021 wurden sie Weltmeister und 2022 Vize-Weltmeister, gewannen in dem Jahr dafür den Weltcup.

In einem Twitter-Clip kann man sehen, welcher Druck von ihnen abfiel, als sie von ihren siegbringenden Punkten der Wertungsrichter erfuhren.

Für die Rad-Weltmeisterschaft in Schottland, die noch bis Sonntag geht, haben die beiden Akrobatinnen ihr Programm den Stuttgarter Nachrichten zufolge daher überarbeitet, um einerseits Risiken zu minimieren und andererseits die Wertungschancen zu erhöhen.

Für die Sportlerinnen geht damit ein Traum in Erfüllung: Sie werden als Weltmeisterinnen in den Sport-Ruhestand gehen. Denn nach dem Weltcup im November wollen die jungen Frauen der Stuttgarter Zeitung zufolge ihre Karriere an den Nagel hängen.