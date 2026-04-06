Klassiker-Sieg mit Folgen? Rad-Superstar droht jetzt der Führerschein-Entzug!

Wichelen (Belgien) - Zum dritten Mal entschied Radsport-Superstar Tadej Pogačar (27) am Sonntag die Flandern-Rundfahrt für sich. Dieses Mal jedoch könnte das Rennen Konsequenzen für den slowenischen Seriensieger haben: Ein Regelverstoß könnte gar mit einem kurzzeitigen Führerscheinentzug bestraft werden!

Tadej Pogačar (27) entschied das Radsport-Monument in Belgien bereits zum dritten Mal für sich. Jetzt drohen ihm allerdings rechtliche Konsequenzen. © Pool Nico Vereecken/Belga Pool/dpa

Nach etwa 65 der 278 zu absolvierenden Kilometern wurde die Strecke von einem Bahnübergang gekreuzt. Auch wenn das Warnlicht bereits auf Rot stand, überquerten der viermalige Tour-de-France-Sieger Pogačar, Olympiasieger Remco Evenepoel (26) sowie zahlreiche weitere Fahrer noch die Schienen, ein großer Teil des Pelotons blieb hinter den sich senkenden Bahnschranken zurück.

Einen Bahnübergang zu überqueren, während die Ampel bereits Rot zeigt, ist jedoch ein schwerer Regelverstoß, der für die Fahrer nun sogar rechtliche Folgen haben könnte.

Laut VRT News plane die Staatsanwaltschaft Ostflandern, rechtliche Schritte gegen die Verkehrssünder der Flandern-Rundfahrt einzuleiten.

Demnach sollen alle betroffenen Fahrer identifiziert und Anklage gegen sie erhoben werden. Ihnen droht dadurch eine Geldstrafe zwischen 400 und 5000 Euro, zudem ein Fahrverbot von mindestens acht Tagen!