Massensturz überschattet Giro d'Italia - Topfahrer sorgt für schlimme Bilder

Weliko Tarnowo (Bulgarien) - Schlimme Szenen beim Giro d'Italia ! Die zweite Etappe der ersten Grand Tour des Jahres wurde von einem üblen Massensturz überschattet. Mehrere Fahrer mussten das Rennen aufgeben, ein Top-Fahrer sorgte für erschreckende Bilder, als er sich blutüberströmt wieder aufs Rad schwang und ins Ziel fuhr.

Für UAE-Kapitän Adam Yates (33) sind die Hoffnungen auf eine gute Platzierung im Gesamtklassement schon nach zwei Etappen dahin. © IMAGO / LaPresse

Auf der Etappe von Burgas nach Weliko Tarnowo, die ersten drei Teilstücke werden in diesem Jahr in Bulgarien ausgetragen, war die Strecke rund 22 Kilometer vor dem Ziel regennass und rutschig.

In einer Kurve kam es dann zum dramatischen Massensturz: Mehrere Fahrer rutschten mit voller Wucht in die Leitplanke, insgesamt waren mehr als 20 Sportler betroffen.

Während vorne der Deutsche Florian Stork (29) auf den zweiten Platz fuhr, mussten hinten vier Fahrer das Rennen aufgeben, ein weiterer kann nicht zur dritten Etappe am Sonntag antreten.

Besonders hart traf es Team UAE Team Emirates-XRG: Von acht Teilnehmern waren sechs in den Sturz involviert. Marc Soler (32) und Jay Vine (30) mussten gleich mit dem Krankenwagen abtransportiert werden.

Top-Fahrer Adam Yates (33) schwang sich zwar wieder aufs Rad, war aber von Kopf bis Fuß zerschrammt und blutverschmiert und erreichte das Ziel mit fast 14 Minuten Rückstand, wodurch alle Hoffnungen auf eine gute Platzierung im Gesamt-Klassement für den Tour-de-France-Dritten von 2023 schon früh dahin waren.

Am Sonntag teilte UAE dann die bittere Botschaft, dass es für Yates nicht weitergehen kann. "Adam Yates erlitt schwere Schürfwunden und eine Platzwunde am linken Ohr. Er wurde vor Ort zunächst auf eine Gehirnerschütterung untersucht und für die Weiterfahrt freigegeben, zeigte jedoch später verzögerte Symptome einer Gehirnerschütterung", erklärte Teamarzt Dr. Adrian Rotunno. Damit sei ein Start bei der 3. Etappe ausgeschlossen.

Auch zu Vine und Soler gab er ein Gesundheitsupdate: "Jay Vine erlitt eine Gehirnerschütterung und einen Ellenbogenbruch. Marc Soler hat eine Beckenfraktur", sagte Rotunno: Beide bräuchten allerdings keine Operation.