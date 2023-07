Kopf-an-Kopf-Rennen: Die engsten Entscheidungen der Tour-Historie!

Clermont-Ferrand (Frankreich) - Was für ein heißer Tanz! Tadej Pogacar (24) und der Gesamtführende Jonas Vingegaard (26) liefern sich in der ersten Woche der 110. Tour de France ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das lässt Erinnerungen an erbitterte Kämpfe hochkommen.