Tour de France im Ticker: Deutsches Team gewinnt in Paris und Vingegaard die Tour

15. Juli, 13.45 Uhr: Massensturz! Die Etappe wurde gestoppt

Das Rennen war erst wenige Kilometer alt, da kam es auf den feuchten Straßen in den Alpen im hinteren Teil des Fahrerfelds zu einem Massensturz! Das Rennen wurde darauf gestoppt, damit die unzähligen Fahrer noch aufschließen können. Mehrere Rettungswagen stehen bereit, um Verletzten zu helfen.

Die Fahrer stehen nun hinter dem Führungsfahrzeug der Tour-Direktion und warten auf den Neustart.

Antonio Pedrero vom Team Movistar hat es schlimm getroffen. Er wird mit einem Krankenwagen abtransportiert.

Bekannt ist, dass Jai Hindley vom deutschen Team BORA-hansgrohe vom Sturz betroffen war. Aber der Australier konnte scheinbar ohne Probleme weiterfahren. Auch meldete das Team Intermarché, dass ihr Star Louis Meintjes sich das Schlüsselbein gebrochen hat und die Tour aufgeben muss. Noch immer ist kompletter Stillstand. Das Peloton und die unzähligen Teamfahrzeuge stehen über hunderte Meter verteilt auf der Straße.

Top-Star und Tour-Favorit Tadej Pogačar (24) wartet auf den Neustart. © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

15. Juli, 8.36 Uhr: Showdown in den Alpen: Der Kampf um neun Sekunden

Die Augen sind auf Tadej Pogacar gerichtet. Was wird sich der Slowene einfallen lassen, um die noch übrigen neun Sekunden Rückstand auf Jonas Vingegaard aufzuholen? Pogacar zeigte sich an den finalen Anstiegen der letzten Woche am Ende einen Tick besser, aber Vingegaard konnte den Slowenen in der ersten Woche der nun schon zwei Wochen alten Tour auch mal abhängen. Neun Sekunden sind quasi nichts. Falls Pogi die heutige Etappe beispielsweise gewinnt, bekommt der Star zehn Sekunden Zeitgutschrift. Wenn Vingegaard sein gelbes Trikot behalten möchte, müsste der Däne mindestens Dritter werden, um auch noch vier Bonussekunden abzugreifen, sonst hat Pogi das Gelbe Trikot. Dass heute eine Ausreißergruppe durchkommt und die Bonussekunden unter sich aufteilt, ist zwar nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich. Denn die Klassementfahrer werden sich heute nichts schenken und das Tempo hochhalten. Die Zielankunft der 151,8 Kilometer langen Etappe wird gegen 17.18 Uhr erwartet.

Nach den harten Anstiegen, erwartet die Fahrer noch eine technisch anspruchsvolle Abfahrt zum Zielort Morzine les Portes du Soleil. © Grafik: dpa, Redaktion: dpa

14. Juli, 17.52 Uhr: "Pogi" verkürzt nach der 13. Etappe auf vier Sekunden!

Kwiatkowski war der Stärkste in der Gruppe des Tages, in der auch der Augsburger Georg Zimmermann vertreten war. Er landete am Ende auf Platz 13. In der Gruppe der Tour-Favoriten setzte Pogacar 400 Meter vor dem Ziel auf dem Grand Colombier zum Sprint an. Vingegaard konnte zunächst noch folgen, aber am Ende verlor der Däne um vier Sekunden. Da Pogacar als Etappen-Dritter noch vier Bonussekunden gutgeschrieben bekam, ist der Vorsprung des Titelverteidigers auf der dreizehnten Etappe von 17 auf neun Sekunden geschmolzen! Ist das spannend dieses Jahr! Pogi hat mal wieder allen gezeigt, dass er in der Lage ist, den Titelverteidiger zu stürzen.

Alle Augen sind auf Tadej Pogačar (24). Wann wird er die nächsten Sekunden einstreichen? © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

14. Juli, 8.42 Uhr: Die Alpen laden zum Tanz der Giganten

Nun wird es langsam ernst. Mit der 137,8 Kilometer langen 13. Etappe von Châtillon-sur-Chalaronne auf den 1501 Meter hohen Grand Colombier erreicht das Fahrerfeld die Alpen. Wird es am Zielanstieg schon zu Attacken von Pogacar auf Vingegaard kommen? Der Slowene hat noch 17 Sekunden Rückstand im Gesamtklassement, zeigte sich zuletzt an den Anstiegen einen Tick besser als der Däne und muss eigentlich jede Chance nutzen, Zeit gut zu machen.

Allerdings ist der Anstieg des Grand Colombier zwar mit 17,4 Kilometern sehr lang, aber mit 7,1 Prozent Steigung vergleichsweise leicht zu fahren. Einen Tag später gibt es mit dem Col de Joux Plane einen Anstieg von 8,5 Prozent, wo eine Attacke lohnender sein kann. Am Sonntag geht es sogar zum Mont Blanc! Also genug Möglichkeiten für Pogacar. Der Vorsprung der beiden Top-Stars ist so groß, dass es gut möglich ist, dass der Kampf um Platz drei und die sehr wahrscheinliche Ausreißergruppe dazu führen wird, dass das Tempo auch ohne Attacken von Pogacar sehr hoch sein und für die eine oder andere Überraschung sorgen wird. Vielleicht gibt es auch einen lachenden Dritten? Zum Beispiel Jai Hindley. Die Zielankunft wird am Freitag ab 17.10 Uhr erwartet.

Ausreißer brachen am Fuß des Schlussanstieges mindesten fünf Minuten Vorsprung, wenn sie vor Pogacar und Co. die Etappe gewinnen wollen. © Grafik: dpa, Redaktion: dpa

13. Juli, 17.59 Uhr: Ion Izagirre von Cofidis holt den zweiten Etappen-Sieg für das französische Team

Die Favoriten Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar sparten vor den kommenden Alpenetappen Kräfte und blieben dicht beieinander im Fahrerfeld. Auf der zwölften Etappe siegte Ion Izagirre vor Burgaudeau und Jorgenson. Der Spanier löste sich gekonnt von einer Ausreißergruppe, in der auch der Deutsche Nils Politt vertreten war. Der Kölner konnte das hohe Tempo aber nicht mitgehen und kam am Ende in der Gruppe rund um das Gelbe Trikot mit 4:14 Minuten Rückstand ins Ziel. Dabei war auch Emanuel Buchmann, der zwar aufgrund der starken Leistung von Pinot und Martin im Gesamtklassement von Platz 13 auf 15 rutschte, aber den Abstand auf das Gelbe Trikot mit 9:09 Minuten stabil halten konnte und damit bester Deutscher ist.

Ion Izagirre (34) holte für das Team Cofidis den zweiten Etappen-Sieg bei der diesjährigen Tour de France. © Thomas SAMSON / AFP

13. Juli, 11.46 Uhr: Heute will es Georg Zimmermann wissen

Die zwölfte Etappe ist vom Höhenprofil quasi eine Kopie der zehnten am Dienstag! Da besetzte der Augsburger Georg Zimmermann die Spitzengruppe, war dort wahrscheinlich der Stärkste, hatte sich aber im finalen Sprint für einen zu großen, nämlich den größten Gang entschieden, weshalb der Radprofi nur langsam in Schwung kam und sich dem Spanier Pello Bilbao geschlagen geben musste, der besser “gekettet” hatte und gut beschleunigte. Zimmermann ärgerte sich über diesen Fehler am meisten. Ansonsten hatte er vieles richtig gemacht und wenn der Allrounder seine Leistung der zwölften Etappe wiederholen kann, spricht viel dafür, dass es endlich wieder einen deutschen Etappensieg bei der Tour zu feiern gibt. Der bislang letzte deutsche Etappensieg bei der Tour de France wurde von Nils Politt errungen, der auf der 12. Etappe der Tour 2021 in Nîmes einen Solo-Triumph feierte. Da die dreizehnte Etappe ins Hochgebirge führen wird, werden sich die Tour-Favoriten für den Tour-Sieg auf den 168,8 Kilometer nach Belleville-en-Beaujolais eher belauern als attackieren, um die Kräfte zu sparen.

Das Höhenprofil schreit förmlich nach einer großen Ausreißergruppe. © Grafik: dpa, Redaktion: dpa

12. Juli, 17.44 Uhr: Philipsen gewinnt das vierte Mal! Bauhaus wieder auf dem Podium

Die 179,8 Kilometer lange Etappe von Clermont-Ferrand nach Moulins wurde, wie erwartet, ein Sprinter-Festival. Wieder einmal war der glückliche Sieger Jasper Philipsen. Der Belgier gewann damit seine vierte Etappe bei der diesjährigen Tour de France. Auch stark: Phil Bauhaus. Der Bocholter konnte seine starke Form bestätigen und sprintete mit Platz drei das dritte Mal auf das Podium bei dieser Tour. Aber Jasper Philipsen scheint unschlagbar zu sein. Alle Top-Favoriten für den Gesamtsieg der Tour kamen im Hauptfeld ins Ziel, womit sich im Gesamtklassement nichts verändert hat.

Nach den extrem heißen Temperaturen am Dienstag, ging es auf der elften Etappe gemäßigter zu. © Marco BERTORELLO / AFP

12. Juli, 8.59 Uhr: Die Halbzeit wird die Chance für Sprinter

Kann Phil Bauhaus am heutigen Mittwoch endlich den großen Sieg erringen? Der Bocholter stand bereits zweimal auf dem Podium, aber er konnte Jasper Philipsen bei der Tour noch nicht schlagen. Der dreifache Etappengewinner ist auch auf der zwölften Etappe der Top-Favorit. Aber auch Wout Van Aert will gewinnen. Der belgische Star der niederländischen Jumbo-Visma-Mannschaft kann sprinten! Außerdem ist das Team um den Titelverteidiger und Träger des Gelben Trikots noch immer ohne Etappensieg bei der diesjährigen Tour de France. Das kann sich am Mittwoch auf der 179,8 Kilometer langen Etappe von Clermont-Ferrand nach Moulins ändern.

Zwar stehen kleinere Bergwertungen an, aber die Sprinter werden es schon darüber schaffen. © Grafik: dpa, Redaktion: dpa

11. Juli, 17.31 Uhr: Georg Zimmermann verpasst den Sieg knapp!

Der Augsburger Georg Zimmermann hat es auf den extrem hart gefahrenen ersten Kilometern in die Fluchtgruppe geschafft, die sich auf der 167,2 Kilometer langen Strecke immer weiter dezimierte. Am Ende kam es zu einem Sprint der sechs verbliebenen Fahrer, den Zimmermann deutlich gegen den Spanier Pello Bilbao verlor und Zweiter wurde. Der bislang letzte deutsche Etappensieg bei der Tour de France wurde von Nils Politt errungen, der auf der 12. Etappe der Tour 2021 in Nîmes einen Solo-Triumph feierte.

Die zehnte Etappe war auch die Klassement-Fahrer härter als erwartet, auch weil die Strecke bei heißen Temperaturen kaum Schatten bot. Am Ende haben die Favoriten sich aber keine Zeit abgenommen. © Thomas SAMSON / AFP

11. Juli, 10.46 Uhr: Zehnte Etappe eher nix für Sprinter

Die zehnte Etappe wird anspruchsvoll, aber nicht anspruchsvoll genug, dass sie auf den Top-Plätzen des Gesamtklassements etwas durcheinander bringen könnte. Aber es wird auch kein Sprinter gewinnen. Die vielen vergleichsweise kurzen Anstiege auf der 167,2 Kilometer langen Strecke machen diese Etappe zu einem Eldorado für Ausreißer. Wieder muss man den Deutschen Georg Zimmermann auf der Rechnung haben, dem solch ein Terrain liegt.

Die zehnte Etappe ist nicht schwer genug, dass sie im Gesamtklassement ganz vorne etwas verändern könnte. © Grafik: dpa, Redaktion: dpa

11. Juli, 10.31 Uhr: Michael Woods gewinnt die neunte Etappe

Der Mann des Tages ist der Kanadier Michael Woods, der am 13,3 Kilometer langen Schlussanstieg Maetteo Jorgenson 400 Meter vor dem Ziel noch einholen konnte und die 182,4 Kilometer lange neunte Etappe der Tour de France gewann! Im Kreise der Top-Favoriten griff Pogacar am Puy de Dôme den Träger des Gelben Trikots an. Vingegaard blieb zunächst am Hinterrad, aber hintenraus verlor der Däne doch Meter für Meter. Am Ende konnte Pogacar acht Sekunden auf den Dänen rausfahren und verkürzt damit seinen Abstand im Gesamtklassement auf 17 Sekunden! Jai Hindley vom deutschen Team BORA-hansgrohe kam 1:06 Minuten hinter Vingegaard ins Ziel. Das reichte, um seinen dritten Platz im Gesamtklassement zu verteidigen. Bester Deutscher wurde Emanuel Buchmann. Der Ravensburger kam nach getaner Hilfe für seinen Teamkollege Hindley 11:04 Minuten hinter Woods auf Platz 28.

Sekunde um Sekunde kämpft sich Tadej Pogacar (24) an Jonas Vingegaard heran. © Thomas SAMSON / AFP

9. Juli, 16.22 Uhr: Verschenken die Top-Teams den Etappen-Sieg?

Das Team des Gesamtführenden, Jumbo-Visma, hat die Spitzengruppe wegfahren lassen. Die haben 70 Kilometer vor dem Ziel elf Minuten Vorsprung auf das Hauptfeld und werden sicherlich den Etappen-Sieger stellen. In der 13-Mann starken Spitzengruppe ist kein Deutscher dabei. Gewinnen wird der Rad-Profi, der nach 170 Kilometern am schnellsten den Vulkan Puy de Dôme erklimmen kann. Das ist ein 13.3 Kilometer langer Anstieg mit durchschnittlich 7,7 Prozent Steigung. Die letzten vier Kilometer bieten sogar zwölf Prozent! Im Hauptfeld macht Jumbo-Visma die Nachführarbeit. Am Puy de Dôme wird es sicherlich ein Attacken-Feuerwerk der Tour-Favoriten geben. Die Zielankunft wird zwischen 18.05 Uhr und 18.33 Uhr erwartet.

Ob der Fan mit "jojo" eigentlich "Yolo" (You Only Live Once) meinte? © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

9. Juli, 8.39 Uhr: Duell der Giganten am Puy de Dôme

35 Jahre ist es her, dass dieser legendäre Berg von der Tour de France besucht wurde. Der Deutsche Rolf Götz wurde damals Etappenzweiter. Der Puy de Dôme, der 13,3 Kilometer lange Schlussanstieg der neunten 182,4 Kilometer Etappe, ist ein 1415 Meter hoher Vulkan, auf den nur eine Straße hochführt, die aber für den öffentlichen Verkehr gesperrt ist. Die Straße ist zu eng und dient als Fluchtroute bei Unglücken. Die letzten viereinhalb Kilometer auf den Gipfel sind im Durchschnitt zwölf Prozent steil. An diesem Berg kann man die Tour de France vielleicht nicht gewinnen, aber auf jeden Fall verlieren, wenn einem die Kräfte verlassen. Top-Favoriten für den Etappensieg sind natürlich die beiden Führenden, Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar. Aber auch der Dritte des Gesamtklassements, Jai Hindley vom deutschen Team BORA-hansgrohe, kann für eine Überraschung sorgen. Hindley hat mit dem deutschen Meister Emanuel Buchmann einen starken Helfer an seiner Seite. Außerdem bewies der Australier mit seinem Sieg beim Giro d'Italia im vergangenen Jahr, dass ihm die ganz steilen Rampen durchaus liegen.

Der Puy de Dôme ist nicht nur ein touristisches Highlight der diesjährigen Tour de France. © Grafik: dpa, Redaktion: dpa

8. Juli, 17.25 Uhr: Mads Pedersen siegt bei Cavandish-Aufgabe

Nach der 200,7 Kilometer langen Etappe von Libourne nach Limoges konnte Jasper Philipsen, der bereits zweimal gewann, nicht erneut den Sprint für sich entscheiden. Zwar fuhr Mathieu Van Der Poel wieder mustergültig den Sprint für den Belgier an, aber Mads Pedersen hatte das bessere Timing und fuhr eine halbe Radlänge vor Philipsen über die Ziellinie. Bester Deutscher wurde Emanuel Buchmann, der im Feld auf Platz 37 über die Ziellinie rollte. Das Geburtstagskind Phil Bauhaus, der bei dieser Tour bereits zweimal auf das Podium sprinten konnte, wurde zuvor am einzigen schweren Anstieg abgehangen. Das Team Jumbo-Visma hatte dort das Tempo hochgehalten, um die Chancen für ihren Sprinter Wout Van Aert zu verbessern, der sehr bergfest ist. Der Belgier sprintete aber "nur" auf Platz drei. Aber die wohl wichtiger und traurigere Nachricht des Tages ist die Aufgabe der Sprint-Legend Mark Cavendish, welcher sich nach einem Sturz verletzte.

Mark Cavendish (38) musste die Etappe verletzt aufgeben. Der Traum vom alleinigen Rekord mit den meisten Etappen-Siegen ist damit geplatzt. © Thomas SAMSON / AFP

8. Juli, 11.25 Uhr: Die achte Etappe ist die Chance für Georg Zimmermann

Auf der achten Etappe werden sich die Top-Favoriten für den Tour-Sieg eher belauern. Denn am Sonntag geht es hinauf auf den 1415 Meter hohen Puy de Dôme. Für den 13,7 Kilometer langen Anstieg werden sich Vingegaard und Co. auf der 200,7 Kilometer langen Etappe von Libourne nach Limoges daher nicht die Beine ausreißen. Deshalb ist diese Etappe die Chance für Ausreißer, die den “Kraftsparmodus” der Top-Teams ausnutzen und ihr Glück in der Flucht versuchen. Auch ein Deutscher ist dafür ein Kandidat. Georg Zimmermann zeigte sich zuletzt in Top-Form, aber in den letzten Tagen hielt sich der Augsburger sehr zurück. Hat er sich die Körner für die Etappe nach Limoges gespart? Um 12.45 Uhr starten die Radprofis in Libourne. Zwischen 17.07 Uhr und 17.32 Uhr wird die Zielankunft erwartet.

Die achte Etappe ist die zweitlängste der diesjährigen Tour. Nur die zweite Etappe von Vitoria-Gasteiz nach Saint-Sébastian war mit 209 Kilometer länger. © Grafik: dpa, Redaktion: dpa

7. Juli, 17.23 Uhr: Jasper Philipsen gewinnt auch die dritte Sprint-Etappe

Der Belgier Jasper Philipsen hat seinen dritten Etappensieg bei der 110. Tour de France geholt. Der 25-Jährige gewann am Freitag nach 169,9 Kilometer von Mont-de-Marsan nach Bordeaux vor dem britischen Altstar Mark Cavendish und Biniam Girmay aus Eritrea. Der deutsche Sprinter Phil Bauhaus, der bereits zweimal das Podest bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt erreicht hatte, spielte dieses Mal keine Rolle und wurde Siebter. Am Samstag könnte auf der achten Etappe über 200,7 Kilometer von Libourne nach Limoges die Stunde der Ausreißer schlagen. Vielleicht gelingt es dem Augsburger Georg Zimmermann, eine gute Gruppe zu erwischen. Ansonsten ist wieder mit einer Sprintentscheidung zu rechnen. Zwei Anstiege der vierten Kategorie und bis zu fünf Prozent Steigung auf den letzten 700 Metern machen das Etappenfinale aber schwer.

Drei Sprint-Etappen, drei Siege. An Jasper Philipsen (25) kommt auf der Zielgeraden zurzeit keiner vorbei. © Marco BERTORELLO / AFP

7. Juli, 8.52 Uhr: Ein Tag für die Sprinter

Nach den Strapazen in den Pyrenäen dürfen die Sprinter bei der 110. Tour de France wieder auf eine Massenankunft hoffen. Auf der siebten Etappe über 169,9 Kilometer von Mont-de-Marsan nach Bordeaux am Freitag ist nur ein Berg der vierten Kategorie zu bewältigen. Auf den breiten Straßen in Bordeaux, wo die Tour zum 81. Mal zu Gast ist, sollte es dann fast schon traditionell zum Sprint kommen. Dann wird sich zeigen, wie gut die Sprinter die Berge weggesteckt haben. Vielleicht bietet sich für Phil Bauhaus nach seinen Plätzen zwei und drei in Bayonne und Nogaro die Chance auf den ersten Tour-Etappensieg. Aber auch Mark Cavendish wird voll reinhalten. Dem Briten, der 2010 in Bordeaux schon mal bei der Tour gewinnen konnte, fehlt nur ein Etappensieg, um sich den Rekord der meisten Etappensiege nicht mehr mit dem 78-jährigen Eddy Merckx teilen zu müssen.

Auf der siebenten Etappe können sich die Bergfahrer von den letzten harten Tagen etwas erholen. © Grafik: dpa, Redaktion: dpa

6. Juli, 17.42 Uhr: Pogacar gewinnt Duell gegen Vingegaard am Cauterets-Cambasque

Drei Kilometer vor dem Ziel ging Pogacar beherzt aus dem Sattel und distanzierte den Titelverteidiger schnell um einige Sekunden. Vingegaard fuhr sein Tempo konstant weiter und konnte den Rückstand auf 24 Sekunden eingrenzen. Das reichte, damit er das Gelbe Trikot gewann. Die Etappe gewann jedoch Tadej Pogacar, der nun eindrucksvoll zeigen konnte, dass sein Zeitverlust auf der fünften Etappe nichts zu bedeuten hatte. Der Slowene ist voll da.

Jonas Vingegaard (26) kam sichtlich erschöpft als Zweiter in Ziel. In der Gesamtwertung ist der Däne nun aber Erster. © Marco BERTORELLO / AFP

6. Juli, 16.12 Uhr: Jai Hindley fällt zurück

Das Team des Titelverteidigers, Jonas Vingegaard, hält das Tempo extrem hoch. Zu hoch für den Träger des gelben Trikots. Jai Hindley musste drei Kilometer vor dem Gipfel des 2115 Meter hohen Col du Tourmalet abreißen lassen. Der Australier ist aber nicht alleine. Er hat mit Emanuel Buchmann noch einen starken Helfer dabei, um nicht zu viele Plätze in der Gesamtwertung zu verlieren.

Vingegaard und Pogacar sind dagegen allein. Aber zwei Minuten vor Vingegaard fährt noch sein Teamkollege Van Aert, der den Dänen auch noch helfen kann.

Für Jai Hindley (27) wird es nun fast unmöglich das gelbe Trikot zu verteidigen. © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

6. Juli, 15.48 Uhr: Das Hauptfeld befindet sich nun im größten Anstieg des Tages

Der deutsche Nikias Arndt konnte die Spitzengruppe nicht halte und fiel zurück. Die Spitzengruppe bildet nun Alaphilippe, Van Aert, Van der Poel, Kwiatkowski und Powless. Eine absolut hochkarätige Gruppe, die gute Chancen hat, den Etappen-Sieger zu stellen. Mit fünf Minuten Rückstand fährt nun das Hauptfeld in den 2115 Meter hohen Col du Tourmalet rein. Das Tempo macht weiter BORA-hansgrohe, aber wenn es steiler wird, wird mit Sicherheit das Team des Titelverteidigers, Jonas Vingegaard, das Zepter in die Hand nehmen. Das Gesamtführende Jai Hindley von BORA-hansgrohe hat derweil noch vier Helfer. Unter anderem den Kölner Nils Politt.

Jai Hindley (27, gelbes Trikot) wird von seinen Teamkollegen unterstützt. Hinter ihm im weißen Trikot des Deutschen Meisters der Ravensburger Emanuel Buchmann (30). © Thomas SAMSON / AFP

6. Juli, 14.47 Uhr: Die sechste Etappe läuft! Niklas Arndt will den Sieg

50 Kilometer sind auf der sechsten Etappe bereits gefahren. Es hat sich eine 20-Mann starke Gruppe gebildet. Mit dabei ist unter anderem Nikias Arndt vom Team Bahrain Vicorious. Der Deutsche ist ein guter Kletterer und will für den kürzlichen verstorbenen Teamkollegen Gino Mäder eine Etappe gewinnen. Der Radprofi weiß, wie es geht. 2016 gewann Arndt eine Etappe beim Giro d'Italia. Aber die Konkurrenz ist stark. In der Gruppe dabei ist auch der Ex-Weltmeister Julian Alaphilippe, der belgische Top-Star Wout Van Aert sowie mit dem Polen Michał Kwiatkowski der Weltmeister von 2014. Im Hauptfeld macht das deutsche Team BORA-hansrohe Tempo, um das gelbe Trikot von Jai Hindley koordiniert zu verteidigen. Alle Top-Favoriten für den Tour-Sieg sind im Hauptfeld und belauern sich, bevor es in etwa 30 Kilometer in den 17,1 Kilometer langen Anstieg des 2115 Meter hohen Col du Tourmalet geht.

BORA-hansgrohe bestimmt im Hauptfeld geschlossen das Tempo. Vorne fährt der Kölner Nils Politt (29). © Thomas SAMSON / AFP

6. Juli, 9.48 Uhr: Die sechste Etappe steht an: die Pyrenäen werden erneut besucht

Die sechste Etappe der Tour de France wird wieder eine sehr schwere in den französischen Pyrenäen. Anders als bei der fünften wird es dieses Mal aber eine Bergankunft geben. Wer auf dem letzten Anstieg einbricht und keine Kraft mehr hat, der kann richtig viel Zeit verlieren. Die 144,9 Kilometer lange Etappe führt von Tarbes auf den 1355 Meter hohen Cauterets-Cambasque. Klingt halb so wild, nur liegt auf dem Weg dahin der 2115 Meter hohe Col du Tourmalet, der den Fahrern einen 17,1 Kilometer langen Anstieg mit durchschnittlich 7,1 Prozent Steigung bietet. Bis dahin haben die Radprofis aber auch schon den 1490 Meter hohen Col d’Aspin bewältigt. Es wird wieder der Tag der Ausreißer um einen Etappensieg. Georg Zimmermann wird es vielleicht probieren. Dass Emanuel Buchmann und Jai Hindley (beide BORA-hansgrohe) wieder wegfahren, ist unwahrscheinlich. Die Konkurrenz wird auf der vorherigen Etappe ihre Lektion gelernt haben und nun vor allem den Mann in Gelb, Jai Hindley, im Auge haben. Spannend ist zudem, ob der Top-Favorit Jonas Vingegaard direkt das gelbe Trikot angreift oder ob der Däne lediglich seinen hinter ihm liegenden Hauptkonkurrenten Pogacar bewacht. Das Radrennen startet 13.10 Uhr und der Sieger wird zwischen 17.00 und 17.30 Uhr feststehen.

3894 Höhenmeter stehen auf dem Programm. 200 Meter mehr als auf der fünften Etappe. © Grafik: dpa, Redaktion: dpa

5. Juli, 17.36 Uhr: Jai Hindley gewinnt die fünfte Etappe und damit das gelbe Trikot des Gesamtführenden

Nach 162,7 Kilometern hat Jai Hindley es geschafft. Der Australier konnte seinen Vorsprung ins Ziel bringen und gewann damit die fünfte Etappe der Tour de France. 32 Sekunden später kam Titelverteidiger Jonas Vingegaard ins Ziel. Der Däne wurde zuvor aber vom Italiener Giulio Ciccone übersprintet, gefolgt vom Österreicher Felix Gall auf Platz drei und BORA-Star Emanuel Buchmann auf Platz vier. Top-Favorit Tadej Pogacar kassierte 1:38 Minuten auf Hindley und fiel im Gesamtklassement zurück. Dort führt nun Hindley. Dahinter folgen Vingegaard (0:47), Ciccone (1:03) und Emanuel Buchmann (1:11 Minuten Rückstand). Pogacar ist mit 1:40 Minuten Rückstand auf Platz sechs in Schlagdistanz.

Jai Hindley (27) gewinnt bei seiner ersten Tour de France eine Etappe und darf ab Donnerstag das gelbe Trikot tragen. © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

5. Juli, 17.11 Uhr: Jai Hindley alleine vorne

Jai Hindley ist auf und davon. Der Australier konnte sich am Col de Marie Blanque absetzen. Im Hauptfeld konnte Titelverteidiger Vingegaard Pogacar abhängen. Vingegaard hat nun eine Minute Rückstand auf Hindley, aber an seinem Hinterrad hängt Emanuel Buchmann, Hindleys Teamkollege. Der Ravensburger könnte seine Position im Gesamtklassement stark verbessern und Hindley die Sensation packen. Er holt für das deutsche Team BORA-hansgrohe erstmals das gelbe Trikot. Was für eine Etappe! Es sind noch 6,6 Kilometer zu fahren.