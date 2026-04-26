Rad-Profi (†30) stürzt und muss am Knie genäht werden, wenig später ist er tot

Valladolid (Spanien) - Rad-Profi Cristian Muñoz (†30) stürzte bei der Tour de Jura und musste mit 20 Stichen am Knie genäht werden. Wenige Tage nach dieser vermeintlich nicht lebensbedrohlichen Verletzung ist der junge Mann tot.

Cristian Muñoz (†30) verstarb wenige Tage nach einem Sturz an den Folgen einer bakteriellen Infektion. © IMAGO / Sirotti

Wie die spanische Zeitung El Tiempo berichtet, musste der Kolumbianer am vergangenen Wochenenden nach seinem Sturz in Frankreich kurzzeitig zur Behandlung in "eine medizinische Einrichtung gebracht werden."

Dort wurde eine Wunde am Knie mit 20 Stichen genäht. Noch am Sonntag reiste er mit seinem Team NU Colombia ins spanische Oviedo, wo er an der Asturien-Rundfahrt teilnehmen sollte.

Doch dazu kam es nicht mehr, denn nachdem Cristian Munoz am Dienstag vermehrt über Unwohlsein geklagt hatte, wurde er in Ovideo erneut untersucht, "wo das medizinische Personal eine schwer zu behandelnde Infektion feststellte", heißt es bei El Tiempo. Daraufhin musste er nach Valladolid in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort verschlechterte sich sein Zustand immer weiter. Offenbar hatte sich die Wunde am Knie entzündet, Bakterien hatten sich daraufhin rasch im Körper des Rad-Profis ausgebreitet.

In einer Operation versuchten die Ärzte, das Leben des Kolumbianers zu retten, doch vergeblich. Am Freitag verstarb der 30-Jährige an den Folgen der Infektion.