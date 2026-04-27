Hirnblutung nach Sturz bei Klassiker: Jetzt zeigt Radsport-Talent seine krassen Wunden

Oslo (Norwegen) - Es sind schockierende Bilder, die Radsport-Talent Kamilla Aasebø (19) auf Instagram teilt! Bei der Frauen-Ausgabe des Klassiker Paris-Roubaix kam die junge Norwegerin Mitte April zu Fall. Doch erst jetzt ist die 19-Jährige wieder in ihrer Heimat - und zeigt das gesamte Ausmaß ihrer Verletzungen.

Das norwegische Radsport-Talent Kamilla Aasebø (19) erlitt bei ihrem Sturz bei Paris-Roubaix nicht nur mehrere Brüche, sondern auch eine Hirnblutung. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@kamilla.aasebo (2)

"Mein Aufenthalt in Frankreich hat sich viel länger hingezogen als erwartet", schrieb die Norwegerin zu einer Foto-Galerie auf Instagram, in der sie die verschiedenen Schritte ihrer bisherigen Genesung dokumentierte.

Ihr Team Uno-X Mobility hatte kurz nach Aasebøs Sturz bekannt gegeben, dass sie sich eine kleine Hirnblutung zugezogen habe, diese aber wohl nicht operiert werden muss. Doch das Schicksal hatte andere Pläne, wie die 19-Jährige erzählte.

"Leider hat sich die Hirnblutung ziemlich schnell verschlimmert, sodass ich notoperiert werden musste. Außerdem wurden Brüche am Ellbogen und am Kiefer operativ behandelt, aber zum Glück sind alle Eingriffe gut verlaufen", erklärte Aasebø.

Eigentlich sei der Sturz nicht sonderlich dramatisch gewesen, sie habe einfach sehr viel Pech mit dem Ausgang gehabt, schrieb die Uno-X-Mobility-Fahrerin: "Aber nachdem es so ernst geworden war, hatte ich auch großes Glück, dass alles so gut verlaufen ist."