Mit dem Rad bis nach Paris: Team Rynkeby radelt für den guten Zweck

Magdeburg - Tausend Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen, und das komplett freiwillig und mit einem riesen Lächeln auf den Lippen - das meistert das Charity-Rad-Team "Team Rynkeby Berlin" in nur einer Woche. TAG24 traf sich vor dem zweiten Etappenstart mit den Radsportlern in Magdeburg .

Nach ihrem gestrigen Start um 9 Uhr in Berlin sind bereits die ersten 150 Kilometer geschafft - am Sonntagmorgen ging es für das deutsche Team weiter Richtung Hildesheim.

An dem Projekt "Team Rynkeby", das vor 21 Jahren in Dänemark gestartet wurde, nehmen 2023 insgesamt 64 Teams aus neun europäischen Ländern teil - darunter auch das etwa 40-köpfige Berliner Team, das eine Mega-Strecke von 1136 Kilometer zurücklegen will.

"Man wächst auch jeden Tag weiter zusammen. [...] Man muss ja auch mal Pinkelpause machen und am Anfang sind alle in verschiedene Ecken gegangen, und dann zum Ende der Tour waren nur noch 50 Zentimeter zwischen uns", lacht die Berlinerin.

... und kurz vor 8.30 Uhr am Sonntagmorgen ging es für das Team dann weiter Richtung Hildesheim. © Lena Schubert

Seit 2022 hat sich die Größe der Runde sogar verdoppelt - inzwischen nehmen 33 Radfahrer teil. Unterstützt werden sie dabei von einem Versorgungs- und Supportteam, Sanitätern und zwei Motorrädern zur Streckensicherung, und so zieht die knapp 40-köpfige Kolonne durchs Land.

Bei der langen Strecke geht es aber keineswegs um Schnelligkeit - das Team besteht aus Anfängern, Fortgeschrittenen und Hobbyradfahrern, und solange alle pünktlich in Paris eintreffen, ist die benötigte Zeit komplett egal.

"Wir haben gerade die Aktion 'Cash for Kilometer', da kann man für zehn Euro 50 Kilometer kaufen, die wir dann im Namen der Person fahren", erklärt Withus vor dem Magdeburger Parkhotel. Schon nach der ersten Etappe haben die Sportler 75.000 Euro eingenommen - und das ausschließlich durch Sponsoren oder individuelle Spenden.

Die Kosten für Ausstattung, Hotel, Fahrrad, Essen und Co. übernimmt jeder Radfahrer komplett selbst, sodass 100 Prozent der Spenden auch wirklich der Wohltätigkeitsorganisation zugutekommen.

"Jedes Geld, was wir einnehmen, geht direkt an die Deutsche Kinderkrebsstiftung, und 'Cash for Kilometer' geht an die Waldpiraten", erläutert Withus, kurz bevor sie sich mit ihren Teammates zurück aufs Rad schwingt. Nach dem Startpfiff winkt das Team fröhlich und motiviert in die Kamera, bevor sie Richtung Hildesheim ordentlich in die Pedale treten.

Wenn Ihr das Team Rynkeby mit einer Spende unterstützen wollt, findet Ihr hier alle Infos. Im letzten Jahr konnte Team Rynkeby europaweit insgesamt 10,5 Millionen Euro für wohltätige Zwecke sammeln.