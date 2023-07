Nach Tour-Aus: Sprint-Ass Cavendish spricht über seine Depressionen

London (Vereinigtes Königreich) - Mark "Cav" Cavendish (38) ist trotz seines fortgeschrittenen Alters nach wie vor ein herausragender Star im Peloton. Am 2. August wird Netflix eine Doku über ihn veröffentlichen, in der schockierende Neuigkeiten über sein Leben ans Licht kommen.

Mark Cavendish verstand die Welt nicht mehr, warum einiges plötzlich nicht mehr funktionierte, was sonst immer funktionierte. (Archivbild) © Luca Bettini / AFP

Im Jahr 2018 wurde bei dem britischen Sprint-Star Mark Cavendish eine Depression diagnostiziert. In der Netflix-Dokumentation "Mark Cavendish: Never Enough" (Deutsch Niemals genug), die der englischen Zeitung The Sun vorab vorlag, berichtet der Etappen-Jäger über die schwierigste Zeit seiner Karriere.

Cavendish äußert sich in der Doku: "Man wird nicht einfach vom Besten der Welt zu einer Person, die kaum noch etwas schafft." Genau das ist jedoch dem 38-Jährigen widerfahren.

Sein Absturz begann 2017!

Erst litt der mit Siegen verwöhnte Radstar an Pfeifferschem Drüsenfieber, dann schied der Sprinter bei der Tour de France nach einem brutalen Crash im Zielsprint mit einem gebrochenen Schulterblatt aus.