Ob er die gebrauchen kann? Radfahrer ohne Unterarme bekommt Uhr zum WM-Sieg!

Ricardo Ten Argilés (47, l.) ließ die anderen Fahrer in Glasgow hinter sich. © ADRIAN DENNIS / AFP

Der heutige Paralympionike brauchte zwei Jahre, um sich von seinen Verletzungen zu erholen, und noch wesentlich länger, um sich an sein neues Leben anzupassen.

Aufhalten ließ er sich davon nicht. Zwischen 1996 und 2016 nahm er zunächst noch als Schwimmer an zehn Paralympischen Spielen teil, gewann dabei drei Goldmedaillen. Dann wechselte er die Sportart.

Mittlerweile tritt er in der C1-Klasse des Para-Radsports an, die für Menschen mit "schweren" Behinderungen reserviert ist.

"Die Leute waren wirklich überrascht von der Umstellung und wie schnell ich mich angepasst habe", so Ten Argilés. "Das Einzige, was ich bewältigen musste, war der Lenker. Meiner hat sichere Griffe, die aus Abdrücken meiner Stümpfe hergestellt und direkt an ihm befestigt sind. Ich habe auch eine speziell angefertigte Beinprothese, die keinen Fuß hat und direkt am Pedal festgemacht wird."



Den Uhren-Fauxpas nahm er übrigens mit reichlich Humor, wie in zahlreichen Bildern der Siegerehrung zu sehen ist, in denen der Spanier erheitert schmunzelt. Ihn bringt inzwischen eben nichts mehr aus der Spur.