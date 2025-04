Flaschen-Attacke auf Rad-Star wegen zu viel Alkohol? Täter gibt sich reumütig

Mathieu van der Poel (30) wurde beim Klassiker Paris-Roubaix mit einer Flasche abgeworfen. Der Täter zeigt sich nun reumütig. © Jeff PACHOUD / AFP

In einem Brief, den Het Laatste Nieuws veröffentlichte, entschuldigte sich der Belgier in den Mittzwanzigern für seine "dumme Aktion".

Er habe im Gras eine Flasche gesehen, die dort vermutlich noch vom Juniorenrennen zuvor liegen geblieben war. "Ich habe sie aufgehoben und geworfen, als er vorbeigefahren ist - ohne nachzudenken", erklärte der Mann.

Das Wurfgeschoss, das nach Angaben von van der Poel selbst voll und damit rund ein halbes Kilo schwer gewesen war, traf den Niederländer im Gesicht, während er mit rund 40 Stundenkilometern unterwegs war, und hätte ihn somit schwer verletzen können.

Dass die Wasserflasche komplett voll gewesen sein soll, dementierte der Täter allerdings.

"Nach einer halben Sekunde hab ich dann realisiert, wie dumm und gefährlich das war", so der Belgier weiter: "Es war mir tagelang sehr peinlich."