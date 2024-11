Er war der einzige Weltmeister der DDR: Rad-Legende Michael Hübner ist tot

Michael Hübner (r.), hier an der Seite von Jens Fiedler (54), war mit sieben WM-Titeln einer der erfolgreichsten deutschen Radsportler überhaupt. (Archivfoto) © Roberto SCHMIDT / AFP

1987 hatte dann - wie in den meisten Duellen der beiden Protagonisten - wieder Heßlich die Nase vorn. Auch 1984 und 1988 im Kampf um den jeweils einzigen Startplatz bei den Olympischen Spielen.

Als Heßlich am Dienstag im Urlaub vom Tod seines langjährigen Freundes erfuhr, standen ihm Tränen in den Augen. "Nein, das darf nicht sein. Ich kann's nicht glauben, nicht der Micha", war der 65-Jährige bestürzt. "Wir haben uns in der letzten Zeit zwar nicht mehr so oft gesehen, aber regelmäßig telefoniert."

Während Heßlich seine Karriere 1988 aus gesundheitlichen Gründen beenden musste, nahm die von Hübner ab 1990 richtig Fahrt auf. Gleich bei seinem WM-Debüt als Profi triumphierte er im Sprint und Keirin. Zwei Monate später wurde die deutsche Wiedervereinigung vollzogen, Hübner bleibt somit für immer der Status des einzigen DDR-Profi-Weltmeisters überhaupt.

1991 wurde Hübner Keirin-Champion, 1992 holte er erneut Doppel-Gold, bis 1996 folgten dann neben dem schon genannten Team-Titel 1995 noch weitere vier Silber- sowie eine Bronze-Plakette.

Nach dem Ende seiner Laufbahn 1997 wurde es ruhiger um Hübner, aber nicht ruhig in seinem Leben. Der "Dicke" versuchte sich in verschiedenen Bereichen (Gastronomie, Immobilien), leider zum Teil glücklos. Schließlich musste er sogar Privatinsolvenz anmelden.

2009 kehrte Hübner zurück in den Radsport - als Sportlicher Leiter des Teams Erdgas 2012. Damit kam auch der (sportliche) Erfolg zurück. Unter Hübners Ägide holte Kristina Vogel 2016 Olympia-Gold im Teamsprint, Maximilian Levy 2012 Silber im Keirin und Bronze mit dem Team.