Radklassiker Eschborn-Frankfurt: Lokalmatador Degenkolb begeistert, Belgier siegt

Frankfurt am Main - John Degenkolb (35) bereitete den deutschen Fans stundenlang Freude, doch am Ende blieb dem Lokalmatador nur der Titel als bester Bergfahrer des Tages. "Sehe ich etwa nicht aus wie ein Bergkönig?", scherzte der 35-Jährige nach dem Radklassiker Eschborn-Frankfurt am Mittwoch im Ziel.