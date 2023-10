Radstar bringt Rennen mit einem Bein zu Ende - und gewinnt trotzdem!

Marche-en-Famenne (Belgien) - Ob es so einen Sieg schon einmal gab? Der belgische Radprofi Arnaud de Lie (21) sprintete beim Eintagesrennen Famenne Ardenne Classic am Sonntag in Richtung Ziellinie, als sein rechter Fuß aus dem Pedal klickte. Einbeinig brachte der Lotto-Dstny-Fahrer das Rennen zu Ende - und gewann dennoch!