Zahlreiche Knochenbrüche nach Horror-Sturz: Deutscher Radprofi geht "durch die Hölle"

Oberursel - In seiner Karriere ist er schon oft schwer gestürzt - doch so schlimm wie bei der diesjährigen Flandern-Rundfahrt traf es den deutschen Radprofi John Degenkolb (36) noch nie. Für den Picnic-PostNL-Fahrer begann nach dem Massencrash vor rund eineinhalb Wochen eine Tortur.

John Degenkolb (36) war schon direkt nach seinem Sturz bei der Flandern-Rundfahrt klar, dass er nun länger ausfallen wird. © IMAGO / Photo News

"Es war eine unschöne Woche, das kann man nicht anders sagen", erzählte der 36-Jährige bei der Sportschau.

Weil sein Arm "einmal komplett von unten nach oben" gebrochen war, musste er sich zwei Operationen unterziehen, um die Frakturen an Handgelenk, Unterarm, Ellbogen und Schlüsselbein zu reparieren.

"Gerade in den ersten zwei Tagen nach der OP am Freitag bin ich buchstäblich durch die Hölle gegangen. Ich habe einige Schmerzen erleiden dürfen in meinem Leben und meiner Karriere, aber das hat alles getoppt, was ich je durchmachen musste", sagte Degenkolb.

Mittlerweile seien die Schmerzen glücklicherweise auf einem Niveau angelangt, auf dem man von erträglich sprechen könne, auch wenn er noch enorm eingeschränkt sei.

Doch nicht nur körperlich, auch mental bereitete der Sturz Degenkolb einige Probleme, schließlich war schnell klar, dass er sowohl sein Lieblingsrennen Paris-Roubaix, bei dem er 2015 den Sieg einfuhr, als auch sein Heimrennen Eschborn-Frankfurt verpassen würde.