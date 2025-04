Sturz bei Radmarathon auf Mallorca nimmt tödliches Ende

Von Ralf Petzold

Mallorca - Ein 40-jähriger Brite ist bei dem beliebten Jedermann-Radmarathon "Mallorca 312" bei einem Sturz ums Leben gekommen. Das bestätige der Veranstalter. Zu dem Unfall war es am Morgen in der Nähe des Bergdorfs Valldemossa in der Tramuntana im Westen der Urlaubsinsel gekommen.