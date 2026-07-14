Schock bei Tour de France: Auto durchbricht Absperrung und erfasst Fanmenge

Ussel (Frankreich) - Ein schwerer Zwischenfall hat die neunte Etappe der Tour de France am Sonntagnachmittag überschattet.

Ein schwerer Unfall sorgte am Sonntagnachmittag bei der Tour de France für einen Schockmoment. (Symbolfoto) © Mosa'ab Elshamy/AP/dpa

Wie Behörden mitteilten, fuhr am Ziel des wegen extremer Hitze um 30 Kilometer verkürzten Rennens im französischen Ussel (Corrèze) ein Auto in eine Zuschauermenge.

Nach Angaben der Präfektur des Départements Corrèze verlor der Lenker eines Fahrzeugs der Sportzeitung "L'Equipe" rund 500 Meter vor der Ziellinie infolge eines Schwächeanfalls die Kontrolle über seinen Wagen.

Dieser durchbrach mehrere Metallbarrieren auf der linken Straßenseite und erfasste anschließend die dahinter stehenden Fans. Acht Menschen wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer.

"Ich hörte ein Geräusch. Zuerst dachte ich, es sei eine umgestürzte Leitplanke", soll ein laut "Le Parisien" rund 20 Meter vom Unglücksort entfernter Augenzeuge gesagt haben.

"Ich sah Leute zu Boden fallen und wieder aufstehen. Sie standen unter Schock. Zwei Leute lagen auch am Boden", habe eine weitere Person berichtet.