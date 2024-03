Schock im Radsport: Talent stirbt mit 18 Jahren bei Trainingsunfall

Radsport-Talent Juan Pujalte wurde mit nur 18 Jahren aus dem Leben gerissen, ehe seine Karriere so richtig Fahrt aufnehmen konnte. (Symbolbild) © Bildmontage: Jan Woitas/dpa

Juan Pujalte wird keine Radrennen mehr fahren - das spanische Nachwuchs-Juwel ist bei seinem liebsten Hobby ums Leben gekommen.

Die Todesmeldung bestätigten sein Team und der Radsportverband der Region Murcia am Donnerstag. Details zum tragischen Unfalltod sind noch ungewiss.



Spanische Medien berichteten, dass sich ein Unfall in der Nähe von Escombreras, in Cartagena, zugetragen habe.

"Juans Lächeln, sein Glück und seine Leidenschaft für das Leben und den Radsport werden jeden Tag in unseren Herzen präsent sein. Unsere Gedanken sind bei deiner Familie, deinen Freunden und deinem Team. Ruhe in Frieden, Juan", kommentierte sein Team auf "X".

Das Junioren-Talent nahm seit 2022 an Rennen in der Jugend-Eliteklasse teil, seit vergangenem Jahr gehörte Pujalte dem Team Valverde an. Viele sagten ihm eine große Zukunft voraus.