Schwer verletzt ins Ziel gequält! Schlimmer Sturz beendet Tour-de-France-Märchen

Gavarnie-Gèdre (Frankreich) - Dieser Traum endet ganz bitter! Zwei Tage lang durfte der norwegische Radprofi Torstein Træen (30) bei der Tour de France im Gelben Trikot fahren, doch ein übler Sturz beendete das Radsport-Märchen vorzeitig. Mehrere gebrochene Rippen und eine Gehirnerschütterung sorgen dafür, dass der Uno-X-Mobility-Fahrer die Rundfahrt abbrechen muss.

Torstein Træen (30) übernahm am Dienstag zum ersten Mal in seinem Leben die Gesamtführung der Tour de France. Nur wenige Tage später ist die Grand Tour für ihn aber wieder vorbei. © Thibault Camus/AP/dpa

Als Teil eine Ausreißergruppe hatte Træen auf der vierten Etappe Superstar Tadej Pogačar (27) die Gesamtführung abgenommen und sogar noch einen Tag verteidigt.

Doch auf der Bergetappe am Donnerstag crashte Træen auf der Abfahrt vom Col de Tourmalet, als der schlimmste Teil der Etappe eigentlich schon hinter den Fahrern lag.

Zwar konnte sich der Norweger nach einer Behandlungspause noch einmal aufrappeln und die Etappe beenden, er kam allerdings fast eine halbe Stunde nach Pogačar ins Ziel und musste das Gelbe Trikot somit wieder abgeben.

Aber es kam noch schlimmer für den 30-Jährigen. Bei den medizinischen Untersuchungen stellte sich heraus, dass er sich nicht nur vier Rippen gebrochen, sondern auch eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte - das bedeutete das Tour-Aus!

"Das ist wirklich nicht das Ende, was wir uns für dieses Abenteuer in Gelb vorgestellt hatten", sagte Teamchef Thor Hushovd (48), der einst als einer von nur zwei Norwegern vor Træen selbst das Gelbe Trikot getragen hatte: "Torstein hat dem gesamten Team einen historischen Moment verschafft. Wir werden immer stolz darauf sein, was er und das ganze Team in den vergangenen Tagen erreicht haben."