Nach Unfall-Drama auf Mallorca: Deutsche Bahnrad-Fahrer müssen EM absagen

Bruno Kessler (19) ist der einzige der Verletzten, der sich wieder vollständig vom Unfall erholt hat und bei der EM an den Start gehen kann. © Andreas Gora/dpa

Am 27. Januar war ein Rentner (89) mit seinem Auto in der Nähe des Flughafens in der Hauptstadt Palma in die trainierende Bahnrad-Gruppe gerast, sechs der sieben Sportler wurden verletzt, zwei von ihnen schwer.

Lediglich Bruno Kessler (19) ist wiederhergestellt und traut sich einen Start bei der EM im belgischen Zolder zu. Wie der Bund Deutscher Radfahrer (BDS) am Montag mitteilte, wird der Leipziger in der Einerverfolgung an den Start gehen.

Er gehörte dem Bahnrad-Vierer an, der in der vergangenen Saison im Oktober bei der WM in Kopenhagen Bronze holte. Aus diesem Team fehlen neben den Verunfallten auch noch Ben Felix Jochum (Grundausbildung Bundeswehr) und Felix Groß (krank).

"Wir machen aus der Situation das Beste. Die Mannschaft ist motiviert nach Zolder angereist", sagte Bundestrainer Lucas Schädlich (36) auf der Homepage des Verbandes. Er war beim Unfall auf Mallorca dabei, musste das Drama mit eigenen Augen mitansehen.