Fans sind fassungslos! Rad-Profi für Kuss-Pause auf der Tour de France bestraft

Julien Bernard (32) beendete die 7. Etappe der Tour de France 2024 auf dem 61. Platz. © Thomas SAMSON / AFP

Beim ersten Einzelzeitfahren zeigte sich die Tour von ihrer emotionalen Seite, für die viele Fans das bedeutendste Straßenradrennen der Welt so sehr lieben.

Während des Anstiegs zur Cote de Curtil-Vergy wurde Lokalmatador Bernard nämlich plötzlich von den Zuschauern, darunter offensichtlich auch Bekannte und Freunde des Franzosen, umringt.

Die Unterstützer hielten Plakate mit einem Bild des 32-Jährigen hoch und feuerten ihn lautstark an, der Profi vom Team Lidl-Trek genoss das Bad in der Menge sichtlich. Am Ende stoppte der Pulk den Sohn des früheren Tour-Dritten Jean-François Bernard (62) sogar auf der Strecke.

Die Pause nutzte er, um seiner Frau und seinem kleinen Sohn einen Kuss zu geben, ehe es angepeitscht von den Fan-Massen rasch weiterging.

In den sozialen Netzwerken kam das Video der zuckersüßen Kuss-Unterbrechung ganz hervorragend an - nicht so aber beim UCI.

Die Offiziellen des internationalen Radsport-Dachverbands brummten Bernard für den Zwischenstopp bei der 111. Frankreich-Rundfahrt eine Geldstrafe in Höhe von 200 Schweizer Franken (rund 205 Euro) auf.