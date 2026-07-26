Tour de France: Er gewinnt fünf Etappen und die Tour zum fünften Mal

Paris - Radstar Tadej Pogacar (27) hat zum fünften Mal die Tour de France gewonnen.

Tadej Pogacar (27, rechts) war bei der Frankreich-Rundfahrt von allen Rennfahrern am schnellsten unterwegs. © Mosa'ab Elshamy/AP/dpa

Erst ging der Slowene Arm in Arm mit den Teamkollegen auf seine Tour d'Honneur und winkte stolz ins Publikum, dann schaltete der Radstar wieder in den Angriffsmodus.

Der Prestigesieg auf den Champs Élysées in Paris blieb dem Weltmeister aber verwehrt, den holte sich Klassiker-Rivale Mathieu van der Poel nach einem atemberaubenden Kletter-Spektakel in Monmartre.

Für Pogacar allenfalls ein kleiner Schönheitsfehler vor seiner großen Krönung im Schatten des Arc de Triomphe.

Mit dem fünften Gesamtsieg bei der Frankreich-Rundfahrt hat Pogacar Radsport-Geschichte geschrieben.

Fortan gehört er dem exquisiten Kreis der Fünffach-Sieger mit der belgischen Ikone Eddy Merckx, den beiden Franzosen Jacques Anquetil und Bernard Hinault sowie dem Spanier Miguel Indurain an.

Dem Amerikaner Lance Armstrong wurden alle sieben Triumphe im Nachhinein wegen Dopings aberkannt.