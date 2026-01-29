Vierfach-Mord in Auftrag gegeben? Ex-Radsport-Star droht Knast

Bogotá (Kolumbien) - Ex- Radsport -Star Luis "Lucho" Herrera (64) wird beschuldigt, 2002 einen Vierfach-Mord in Auftrag gegeben zu haben. Über zwei Jahrzehnte später muss sich der frühere "Tour de France"-Teilnehmer wegen der schwerwiegenden Vorwürfe vor Gericht verantworten.

Droht eine lange Haftstrafe: Luis "Lucho" Herrera (64). © Raul ARBOLEDA / AFP

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, habe die kolumbianische Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den heute 64-Jährigen aufgenommen.

Demnach werde Herrera von zwei ehemaligen Paramilitärs beschuldigt, eine bewaffnete Bauernmiliz aus der Region Casanare gegen Bezahlung angeheuert zu haben, um seine Nachbarn verschwinden zu lassen.

Als mögliches Motiv werde demnach ein Streit um Land vermutet, da sich die Opfer damals geweigert hätten, ihm ihr Grundstück in der Stadt Fusagasugá (Gemeinde im Departamento Cundinamarca) zu verkaufen.

Neben dem "Vuelta a España"-Sieger von 1987 würden sich die Ermittlungen auch gegen seinen Bruder Rafael Herrera richten.