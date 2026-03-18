Kommt die Tour de France 2029 nach Dresden?

Dresden - Die Finals 2025 brachten Dresden über 30 Millionen Euro an Einnahmen. Geht's nach Sportbürgermeister Jan Donhauser, dann soll es 2029 oder 2030 ein Event der Superlative in der Stadt geben. Die Top-Stars der Tour de France sollen hier zu einer Etappe starten oder den Sieg im Zielsprint gegeneinander auskämpfen.

Lang ist es her! 2003 radelte Jan Ullrich (heute 52, l.) mit der Deutschland Tour durch Elbflorenz. © IMAGO/ Frank Dehlis

Die Idee ist nicht neu, aber sie wurde jetzt richtig angeheizt. Grund: Der Tour-Veranstalter ASO räume der deutschen Bewerbung "sehr, sehr gute Chancen für 2029 ein - wenn Berlin auf alle Fälle dabei ist". Thomas Hofmann, der Vorsitzende des Vereins "Grand Départ Allemagne", untermauerte dies zuletzt. "Wir sind in sehr guten Gesprächen."

Ein Prolog vorbei am Fernsehturm und dem Reichstagsgebäude, ein Massensprint auf der Straße des 17. Juni und das Gelbe Trikot am Brandenburger Tor - so der Traum. Der Berliner Senat bestätigte, dass man dem Thema "offen gegenüberstehe", derzeit laufe "ein Prüfprozess zu den vertraglichen, logistischen, finanziellen und sicherheitstechnischen Rahmenbedingungen".

Damit erhöht sich die Chance für Elbflorenz und die Pläne, das Rennen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen durchzuführen.

Auf Wunsch der ASO soll Berlin aber eine zentrale Rolle spielen. "Natürlich wäre eine deutsche Bewerbung mit Berlin stärker", hatte Tour-Chef Christian Prudhomme bereits im Januar im Sportschau-Interview gesagt.

"Für mich als Franzosen und für viele andere Europäer hängt dieses Ereignis vor allem mit dem Fall der Mauer im November 1989 zusammen. Das wäre für mich ein sehr starkes Signal: Berlin 2029 und der Fall der Mauer 1989." Der Startschuss soll deshalb schon in drei Jahren fallen.