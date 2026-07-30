Radsport fühlt sich "wie eine Strafe an": Früheres Wunderkind beendet Karriere mit "Gefühl des Hasses"

Neuseeland - Mit nur 24 Jahren steigt sie endgültig ab! Das einstige Wunderkind Kim Cadzow aus Neuseeland hat seine Liebe für den Radsport verloren und beendet deswegen frühzeitig seine Karriere.

Kim Cadzow (24) hängt den Helm vier Jahre nach ihrem Profidebüt an den Nagel. © BEN STANSALL / AFP

"Ich fühle mich eigentlich noch nicht alt genug, um zu sagen, dass ich zurücktrete, aber ich kann sagen, dass ich nicht mehr wiederkomme", schrieb die 24-Jährige am Mittwoch auf Instagram.

Die Neuseeländerin wechselte erst 2021 zum Straßenradsport, galt schnell als großes Talent, wurde ein Jahr darauf zum Profi und vertrat ihr Land wiederum nur 24 Monate später bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Dort fuhr sie im Einzelzeitfahren auf den siebten Rang.

Ihr letztes internationales Rennen auf der Straße war der Giro d'Italia Women 2025, anschließend fand bei dem Teammitglied von EF Education-Oatly offenbar ein Umdenken bezüglich seiner langjährigen Leidenschaft statt.

"Ich habe viele Szenarien in meinem Kopf durchgespielt, zum Beispiel nur noch Zeitfahren", erklärte Cadzow. "Aber das Radfahren war nicht mehr mein glücklicher Ort, sondern fühlte sich von Tag zu Tag mehr wie eine Strafe an."

"Ich liebe Sport, er ist mein Leben, und ich wollte mich eigentlich nie mit einem Gefühl des Hasses von ihm abwenden", gewährte sie einen Einblick in ihre Gefühlswelt.