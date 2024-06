"Wie zwei schwule Radfahrer": Ex-Radprofis landen im Knast, weil sie sich waschen!

Marietta (USA) - So haben sie sich ihren Trainingstrip sicher nicht vorgestellt! Die beiden früheren Radprofis Laurens ten Dam (43) und Thomas Dekker (39) nahmen vergangene Woche an einem Rennen in den USA teil - und landeten kurz zuvor im Gefängnis!

Laurens ten Dam (43) beendete zwar 2019 seine Karriere als Profi, absolviert aber immer noch Rennen - in diesem Fall mit fatalen Konsequenzen. © DPA

Um sich auf den Unbound Gravel, ein auf unbefestigtem Untergrund ausgetragenes Radrennen in den USA, vorzubereiten, reisten die beiden Niederländer vorzeitig an und absolvierten einige Trainingsfahrten. Doch eine davon ging gewaltig in die Hose!

"24 Stunden, nachdem Thomas in Amerika angekommen war, wurden wir beide in Handschellen abgeführt und in zwei Polizeiautos zum Gefängnis von Marietta gefahren", erzählte ten Dam in seinem Podcast Live Slow Ride Fast.

Was war passiert? Die beiden Ex-Profis hatten eine dreistündige Tour unternommen und wollten im Anschluss in einem nahegelegenen mexikanischen Restaurant Mittagessen - allerdings nicht, ohne sich frisch zu machen. So wuschen sie sich mit Wasser aus Wasserflaschen ab.

"Nachdem Thomas mich abgespült hatte, wechselte ich schnell meine Hose zwischen den Autotüren", erzählte der 43-Jährige. "Aber während ich das tat, hörte ich eine sehr wütende Person auf der anderen Straßenseite schreien."

Ein Passant störte sich offenbar gewaltig an der improvisierten Dusche auf dem Parkplatz - so sehr, dass er die Polizei rief!