"Will nicht mit dem Messer zur Schießerei kommen": Jan Ullrich packt über Doping aus

Fast zwei Jahrzehnte lang schwieg Jan Ullrich (50) über seine Doping-Vergangenheit. © Angelika Warmuth/dpa

"Letztendlich habe ich betrogen, ja", sagte der 50-Jährige im ZDF-Sportstudio. Es sei zwar nicht richtig gewesen, was er gemacht habe, doch zu den damaligen Zeiten völlig normal.

"Völlig naiv" sei er an die Sache herangegangen, sein damaliges Team Telekom habe ihm "plausibel erklärt", dass flächendeckendes Doping zum Radsport dazugehöre.

"Ab da denkt man natürlich nach, ab da will man natürlich die gleichen Waffen. Man will nicht mit dem Messer zur Schießerei kommen, das ist einfach so. Du willst ja dann auch dein Talent weiterhin zeigen. Ich dachte dann, das gehört zum Profi dazu und hab' das dann mitgemacht", schilderte Ullrich sein Dilemma.

Abzulehnen sei ihm nicht in den Sinn gekommen, denn das wäre vermutlich gleichbedeutend mit einem Karriereende gewesen.

Als er dann vor der Tour de France 2006 von seinem damaligen Team T-Mobile wegen Blutdopings mit EPO ausgeschlossen wurde, sei er in "Schockstarre" gewesen, erzählte der Tour-de-France-Sieger von 1997: "Man glaubt ja selbst, man macht nichts Verbotenes."

Er habe nicht glauben können, dass sein eigenes Team ihn hinausschmiss, schließlich habe man intern ja Bescheid gewusst.

So sei es auch zu seinem berühmten Satz "Ich habe niemanden betrogen" gekommen, den er stets wiederholte und im Sportstudio nun revidierte.