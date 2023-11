"Fühle mich schuldig": Jan Ullrich gesteht erstmals öffentlich gedopt zu haben!

München - Jetzt ist es raus. Jan Ullrich (49) hat in seiner erfolgreichen Radsport-Karriere zu Dopingmitteln gegriffen. Das räumte der Tour-de-France-Champion von 1997 nach jahrelangem Schweigen am Mittwoch bei der Vorstellung der Amazon-Dokumentation "Jan Ullrich - Der Gejagte" in München explizit ein.

Nun will der tief gefallene Ex-Radprofi, der auch privat einige Turbulenzen erlebt hat, in der Dokumentation mit seiner Vergangenheit aufräumen.

Jan Ullrich wurde 1998 nur zweiter der Tour de France hinter Marco Pantani (†34, r.). © PASCAL PAVANI / AFP

Viele Weggefährten waren am Mittwoch nach München zur Vorstellung gekommen, darunter auch Ex-Teamchef Olaf Ludwig, sein Sportlicher Leiter Rudy Pevenage (69), Ex-Kollegen wie Ivan Basso (45), Jens Heppner (58) oder Danilo Hondo (49), sein Jugendtrainer Peter Sager und sogar die Mutter des gestorbenen Rivalen Marco Pantani (†34).

Ullrich hatte 1997 als bislang einziger Deutscher die Frankreich-Rundfahrt gewonnen und einen beispiellosen Radsport-Boom ausgelöst. Als "Boris Becker (56) des Radsports" wurde er gefeiert, Sponsoren und Veranstalter standen bei ihm Schlange. Neben seinem Gesamtsieg 1997 fuhr Ullrich fünfmal bei der Tour auf den zweiten Platz. Er wurde Weltmeister und Olympiasieger.

Schon in den vergangenen Tagen hatte Ullrich in Interviews über jahrelanges Doping in seinem Team Telekom gesprochen. "Ohne nachzuhelfen, so war damals die weitverbreitete Wahrnehmung, wäre das so, als würdest du nur mit einem Messer bewaffnet zu einer Schießerei gehen", sagte Ullrich dem Magazin "Stern".

Im Telekom-Team habe er "ziemlich schnell gelernt, dass Doping weitverbreitet war".