Zoff zwischen Radsport-Boss und Ehefrau seines Fahrers eskaliert: "Mit ihr unter die Räder gekommen!"

Luxemburg (Belgien) - Vor rund drei Jahren war in Sachen Radsport an Julian Alaphilippe (31) kein Vorbeikommen. Der Fahrer vom Team Soudal Quick-Step feierte 2020 und 2021 den Weltmeistertitel, gewann sechs Etappen der Tour de France. Doch nun sieht sich der Franzose samt seiner Ehefrau ganz heftiger Kritik ausgesetzt.

Marion Rousse (32, r.) lässt die Kritik des Teamchefs nicht auf sich sitzen. © IMAGO / ABACAPRESS

Schon im November soll der Teamchef seinen Fahrer, die Ehefrau und Manager Dries Smets zu einem Gespräch gebeten haben, in dem er Klartext redete.

"Ich sagte ihm, dass es so nicht weitergehen kann und dass wenn er noch einmal Mist baut, ich ihn auf der Stelle rausschmeiße", so Lefevere.

Während sich Julian Alaphilippe noch nicht zu den Vorwürfen geäußert hat, will seine Ehefrau die Angriffe nicht auf sich sitzen lassen.

Die ehemalige Radsportlerin und jetzige Direktorin der Tour de France Femme veröffentliche am Mittwoch ein offizielles Statement auf X (ehemals Twitter).

"Was auch immer Herr Lefevere für mich empfindet, es ist unzulässig, unser Privatleben so anzugreifen, wie er es tut. Also nein, ich trinke keinen Alkohol, nie sogar. Ich trinke nicht einmal Alkohol, auch nicht an Feiertagen, da wir mit einem Dreijährigen lieber morgens fit sind", erklärt sie in Hinblick auf den gemeinsamen Sohn.

Sie machte zugleich klar, dass sie sich vom Teamchef nicht von ihrer eigenen Arbeit abhalten lässt und dass sie es sich verbittet, dass Lefevere weiter über das Privatleben der Familie spricht.

"Bitte hören Sie auf zu reden und zeigen Sie mehr Respekt und... Klasse", erläutert sie. Der Zoff ist auf jeden Fall keine gute Basis, für eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Team und Fahrer.