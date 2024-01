Schach-Festival feiert Tour-Auftakt: "The Big Greek" spielt gegen 16 Leute gleichzeitig

Am Montag hat das Festival "Faszination Schach" im Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg (AEZ) seinen Tour-Auftakt mit Star-Gast YouTuber "The Big Greek" gefeiert.

Von Madita Eggers

Hamburg - Einmal gegen einen (Groß-)Meister Schach spielen? Das Festival "Faszination Schach" im Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg (AEZ) macht es möglich. Sebastian Siebrecht (50) tourt mit seinem Herzensprojekt seit Jahren durch ganz Deutschland und feiert 2024 den Auftakt erstmals in Hamburg. In einer Woche will der Schachgroßmeister die Begeisterung von Jung und Alt für das älteste Brettspiel der Welt wecken. TAG24 hat sich bei der Eröffnung am Montag auch mal an die Figuren gewagt.

Nicole Garbuz (20, l.) und Eva Rudolph (19) sind beide Jugendmeisterinnen und haben Sebastian Siebrecht mit "Faszination Schach" schon oft begleitet. Vor den beiden steht die Partie, die TAG24 kläglich verloren hat. © Tag24/Madita Eggers Und dabei nach wenigen Minuten kläglich gegen Jugendmeisterin Nicole Garbuz verloren. Ganz so schlimm war das Schachmatt dann aber doch nicht, schließlich spielt die 20-Jährige seitdem sie sieben Jahre alt ist. "An sich kennt Schach kein Alter, aber ich denke schon, dass man einen Vorteil hat, wenn man so jung anfängt", so Nicole im Gespräch mit TAG24. "Weil man gerade als Kind noch diese große Neugierde hat, wie eine Figur zieht und warum der eine Zug ist besser ist als der andere." Für Sebastian Siebrecht, Gründer von "Faszination Schach", stehen bei seinem Projekt auch die Kinder im Fokus. Diese lernen zunächst eine vereinfachte Schach-Variante von Bauern gegen Bauern, nach und nach werden dann spielerisch die anderen Figuren erklärt. Dabei werden das Brett und die Figuren Teil einer "märchenhaften Ritterburg", wie der 50-Jährige gegenüber TAG24 erklärt.

Großmeister Sebastian Siebrecht: "Schach ist die Muckibude fürs Gehirn!"

Schon seit seiner Kindheit ist Schach Sebastian Siebrechts (50) Leidenschaft, diese will er seit 2012 auch an andere weitergeben. "Ich hoffe immer, dass der Funke überspringt", so der Initiator von "Faszination Schach". © Tag24/Madita Eggers "Die Kinder sind so begeistert, dass sie meist gar nicht mehr aufstehen und immer weiter spielen wollen. Das ist auch mein Glück, weil ich dabei sofort zurückgespiegelt kriege, dass meine Arbeit genau richtig ist."

Für den Großmeister ist es gerade in der digitalen Welt wichtig, mal wieder ein analoges – "ein haptisches" – Vergnügen zu schaffen. Schach sei dabei nicht nur eine Muckibude fürs Gehirn sowie ein Förderer von Fantasie und Kreativität, sondern auch ein echter Booster für das Selbstbewusstsein. "Die Kinder können gegen die Erwachsenen gewinnen, das könne sie bei anderen Sportarten nicht so leicht." Für den Großmeister selbst sei es ein besonderes Gefühl gewesen, zum ersten Mal seinen Vater im Schach besiegt zu haben. Bis Samstag werden jeden Tag von 10 bis 15 Uhr Schulklassen an das Spiel herangeführt. Ab 15 Uhr können die Schachregeln dann mithilfe des Schach-Trainingsprogramms "Fritz & Fertig" für Kinder ab sechs Jahren erlernt werden.

"The Big Greek" als Star-Gast bei "Faszination Schach"

Georgios Souleidis alias "The Big Greek" hat 2020 den gleichnamigen YouTube-Kanal eröffnet. Inzwischen hat er über 100.000 Abonnenten. © Tag24/Madita Eggers Ab 15 Uhr dürfen dann auch die Erwachsenen mit an die im Erdgeschoss des AEZs aufgestellten Spieltische. Hier erwarten sie zahlreiche Mitmach-Optionen und die Chance beim Simultan-Schach (jeden Tag um 16.30 Uhr) gegen Bundesligaspieler zu spielen. Am Montag war der Star-Gast Georgios Souleidis (51), in Schachkreisen besser bekannt als "The Big Greek". Auf seinem gleichnamigen YouTube-Kanal (145.000 Abonnenten) bietet er ganze Video-Playlisten an, um in die Welt des Schachs einzusteigen. "Die Grundregeln von Schach sind sehr einfach, das Spiel selbst ist aber so tief, dass man sich ein Leben lang damit beschäftigen kann", so Souleidis im TAG24-Interview. "Und es ist natürlich wichtig für die grauen Zellen, es hält kognitiv jung!" Simultan-Schach sei für ihn vor allem "ein gutes Training". "Die Spieler selbst sind ja nominell deutlich schlechter als ich, aber dadurch, dass es so viele sind und es so lange dauert, egalisiert sich das so ein bisschen hinterher." Am Montag spielte Souleidis gleich gegen 16 Schachbegeisterte, von denen die meisten extra für die Partie mit "The Big Greek" angereist waren. "Schach hat in letzten Jahren – gerade in der Coronazeit – einen echten Boom erlebt und eine neue Normalität erreicht, wo jetzt viel mehr Menschen Schach spielen als noch vor vier, fünf Jahren", weiß der Experte.

"The Big Greek" beim Simultan-Schach gegen 16 Leute gleichzeitig. © Tag24/Madita Eggers

Zuletzt wurde im AEZ vor 20 Jahren Schach gespielt

Im Hinblick auf den bevorstehenden 55. Geburtstag des AEZ wird Centermanagerin Ludmila Brendel– auch als Überraschung für Stammkunden – alte Events wieder aufleben lassen, die sich damals große Begeisterung erfreut haben. © Tag24/Madita Eggers Dieser "Boom" sei auch in der "riesigen Resonanz" zum Festival bemerkbar, so Centermanagerin Ludmila Brendel im Gespräch mit TAG24. Tatsächlich sei es aber schon 20 Jahre her, dass Schach zuletzt im AEZ angeboten worden ist. Die Besucher und zwei der Herausforderer von "The Big Greek" – Gottfried (67) und Wolfgang (66) – können sich noch gut an das damalige Angebot erinnern. "Das Spiel ist viel vielseitiger als viele denken. Es wird auch immer noch unterschätzt", so Wolfgang. Auf der anderen Seite wird Schach auch heute noch als Denksport nur für die "Schlauen" abgestempelt, das weiß auch Siebrecht. "Es geht überhaupt nicht darum, wie intelligent jemand ist. Schach ist für alle da. Deswegen bin ich den Centern auch so dankbar, dass sie uns hier diese Plattform bieten", betonte der Großmeister. "Hier kann jeder allein beim Vorbeigehen sehen, dass hier 'ganz normale' Menschen spielen. Ich kann alle nur ermutigen: Kommt vorbei, spielt, traut auch und ärgert die Großen!"

Gottfried (67, l.) und Wolfgang (66) haben am Montag ebenfalls die Chance genutzt, gegen "The Big Greek" zu spielen. In den nächsten Tagen wollen die beiden Hobby-Schachspieler nochmal wiederkommen, um das Angebot des Festivals erneut zu nutzen. "Es geht einfach eine Faszination von dem Spiel aus, manchmal auch Frustration, wenn man sieht, was die Profis so aufs Brett zaubern", so Wolfgang. © Tag24/Madita Eggers

Noch bis Samstag könnt ihr bei "Faszination Schach" mitmachen