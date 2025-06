Hamburg im Ausdauermodus: Deutsche holt sich Titel bei der Ironman-EM

Auch der Westen und Südosten der Stadt waren betroffen: Auf der Radfahrstrecke gab es Sperrungen bis in Höhe des Hohenzollernrings in Ottensen sowie bis Zollenspieker-Hauptdeich in Kirchwerder.

Obwohl der Langdistanztriathlon erst am heutigen Sonntag stattfand, hatte es die ersten Sperrungen bereits am Freitag ab 10 Uhr im Bereich Ballindamm/Jungfernstieg gegeben.

Für die Teilnehmerinnen der Ironman-EM ging es mit rund 45 Minuten Verzögerung auf die Strecke. © Georg Wendt/dpa

Die Polizei riet: Autos stehen lassen. Wer konnte, sollte am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Eine Anfahrt des Hauptbahnhofes war beispielsweise die ganze Zeit über möglich. Außerdem wurde empfohlen, sich nicht auf Navis zu verlassen. Stattdessen besser den offiziellen Umleitungsschildern folgen.

Um auf Nummer sicher zu gehen, bot der Veranstalter zusätzlich eine interaktive Karte im Netz an. Diese zeigte, an welcher Stelle in der Stadt zu welcher Zeit am 1. Juni Straßen für den Ironman gesperrt wurden. Auch eine interaktive Karte mit Sperrzeiten in der Hamburger Innenstadt wurde zur Verfügung gestellt.

Aktuelle Verkehrsmeldungen gab es am Sonntag zusätzlich über die Rundfunksender. Und wer es ganz genau wissen wollte, konnte zwischen 7 und 16 Uhr das Verkehrsinformationstelefon unter 040 4286-56565 anrufen.

Gäste, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisten, sollten sich vorab auf hvv.de oder in der hvv-App informieren und Aushänge sowie Durchsagen vor Ort beachten.

Erstmeldung am 28. Mai um 9.07 Uhr. Artikel aktualisiert am 1. Juni um 16 Uhr.