Eklat bei Schach-WM: Champion haut auf den Tisch!
Doha (Katar) - Zwischen den Jahren werden im Schachsport traditionell die Weltmeister im Schnellschach und Blitzschach gekürt. Wenn sich die besten Figurenkünstler der Welt treffen, ist auch Superstar Magnus Carlsen (35) mit von der Partie. Einen Titel hat er schon abgeräumt, beim Blitzschach unterliefen dem mehrfachen Champion aber zwei große Patzer. Die Videos der Schach-Malheure gehen im Netz viral.
Nach Tag 1 der Blitz-WM führt der Inder Arjun Erigaisi (22) das Teilnehmerfeld an. Carlsen und Erigaisi trafen im direkten Duell in Runde 9 aufeinander.
Der Norweger führte die weißen Steine, wollte gerade mit seiner Dame einen Bauern auf a5 herausschlagen. Der Zug war strategisch völlig richtig, nur spielten dem 35-Jährigen die Finger einen Streich. Mit nur noch wenig Bedenkzeit auf der Uhr warf Magnus die Figuren vom Brett.
Beim Versuch, die Dame wieder aufzuheben und richtig hinzustellen, überschritt der Top-Favorit die Bedenkzeit.
Die Niederlage quittierte Carlsen mit einem Ausraster, haute lautstark mit der Faust auf den Tisch.
Gegen Arjun Erigaisi fliegt Carlsen die Dame
Magnus Carlsen lässt gegen Fabiano Caruana einen Turm stehen
Magnus Carlsen patzt bei der Blitzschach-WM zweimal
Dass selbst so starke Großmeister nicht vor einfachen Fehlern im Blitzschach gefeit sind, zeigte Carlsens Partie gegen Fabiano Caruana (33). Gegen den Italiener mit US-amerikanischem Pass vergaß Carlsen auf a7 zwischenzutauschen, stellte stattdessen einen auf c7 hängenden Turm ein. Diesmal entglitten ihm in erster Linie die Gesichtszüge.
Er rutschte mit seinem Stuhl nach hinten, dann hob es ihn kurz aus dem Sitz, bevor er seinem Kontrahenten die Hand zur Aufgabe rüber streckte.
Seinen Titel als Schnellschach-Weltmeister hatte Magnus Carlsen am Sonntag noch erfolgreich verteidigt.
Am Dienstag entscheidet sich in den letzten sechs Runden, wer sich Blitzschach-Weltmeister 2025 nennen kann und damit die Nachfolge von Magnus Carlsen und Jan Nepomnjaschtschi (35) antritt, die sich im Vorjahr die Sieges-Lorbeeren teilten.
Titelfoto: IMAGO / Naushad