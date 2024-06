Schachmatt: Eine Familie reist für ihren Denksport durch die ganze Welt!

Wir haben das Zentrum des Denksports an der Malter besucht.

Die sieben Kinder der Familie Peglau sind mehrfach ausgezeichnete Schachspieler. Die neunköpfige Familie stellt sogar einen eigenen Schachverein und ist mit ihrem "Schachzentrum Seeblick Dippoldiswalde" gerade in die 1. Bundesliga der Frauen aufgestiegen.

Mit Schachfiguren erfolgreich in Familie: Die Peglaus holten bei den Deutschen Vereinsmeisterschaften in den vergangenen Jahren zweimal Gold und einmal Silber. © imago/Science Photo Library

Während Ihr gerade diesen Text lest, schwitzt die 15-jährige Charis Peglau im indischen Gandhinagar fokussiert über einer Partie Schach. Nach 14 Stunden im Flugzeug landete sie am Samstag zusammen mit ihrem Trainer - ein Großmeister im Schach - für die Schach-WM U20 in der Hauptstadt des indischen Bundesstaates Gujarat.

Dort kämpft Charis jetzt insgesamt zwölf Tage am Brett. Bei elf Spielen muss sie gleichaltrige Gegnerinnen in Schach halten - vielleicht mit einer Italienischen Eröffnung, cleveren Rochaden und Zug um Zug bis zum Schachmatt. "Manche Turnierpartie dauert bis zu sechs Stunden", weiß sie.

Ihre Zwillingsschwester Dora blieb zu Hause in Dippoldiswalde-Paulsdorf, wo Familie Peglau im ehemaligen Hotel "Seeblick" direkt an der Talsperre Malter lebt.

"Charis spielt einen Tick besser als ich, doch bei leichten Gegnern kommt sie manchmal ins Schlingern", sagt Dora über ihre Schwester.