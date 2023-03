Schachspielerin ist so hübsch, dass Männer sie stundenlang anstarren

Mit ihren Eltern, die Schach professionell spielen, ist Anna Cramling (20) schon bei vielen Turnieren gewesen. Manchmal wurde sie dort von Männern stundenlang angeglotzt. © Bildmontage: Instagram Screenshot Anna Cramling

Die 20-Jährige, die eigentlich Anna Yolanda Cramling Bellón heißt, hat Denksport-Fähigkeiten in die Wiege gelegt bekommen.

Ihre Mutter Pia (59) war die fünfte Frau, die den Großmeister-Titel erlangte, ihr Vater Juan Manuel Bellón López (72) war fünffacher spanischer Meister. Gemeinsam mit ihren Eltern ist sie zu Turnieren in aller Welt gereist. Schon als Kind habe sie "seltsame Erfahrungen" gemacht, erzählt die 20-Jährige dem US-amerikanischen Fernsehsender.

Sie berichtet von "erwachsenen Männern, die mir bei Schachturnieren Komplimente machten" oder erzählt von verstörenden Nachrichten, die Herren der Schöpfung ihr sendeten.

"Ich konnte nicht aufhören, Dich anzuschauen", stand beispielsweise darin, was für Unbehagen bei der Schwedin sorgte.

"Das war mir sehr unangenehm, denn eine Schachpartie dauert in der Regel vier oder fünf Stunden, sodass es sich seltsam anfühlte, zu wissen, dass jemand, der so viel älter ist als ich, so viele Stunden lang auf diese Weise an mich gedacht hat", gibt Cramling einen Einblick in frühere Erlebnisse, die ähnlich befremden wie der #MeToo-Skandal um Alejandro-Ramirez, der kürzlich die Schach-Welt erschütterte.