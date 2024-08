"Alle nur drunter gelitten": Alica Schmidt spricht erstmals über Staffel-Drama bei Olympia

Paris (Frankreich) - Es war wohl der Skandal im deutschen Team bei den Olympischen Spielen in Paris! In der Mixed-Staffel über 4x400 Meter kriselte es gewaltig - so sehr, dass eine Athletin sogar aus dem Leichtathletik-Team ausgeschlossen wurde und nicht starten durfte. Mit dabei: Lauf-Schönheit Alica Schmidt (25), die sich nun erstmals zu der Thematik äußerte.