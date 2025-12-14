Bob-Weltcup als Anschieber-Test: Wer darf mit Francesco Friedrich zu Olympia?

Lillehammer (Norwegen) - Nach Weltcup-Siegen steht es zwischen Francesco Friedrich (35) und Johannes Lochner (32, Berchtesgaden) in dieser Saison 1:3. Kann der Pirnaer am Wochenende auf der WM-Bahn von 2027 im Prestige-Duell ausgleichen?

Auf der Suche nach der besten Crew testet Francesco Friedrich (35) am Wochenende seine Anschieber. © dpa/Matthias Schrader

Im norwegischen Lillehammer wird am Sonnabend und Sonntag nur die Formel 1 des Wintersports ausgetragen - heißt, die Vierer. Und für "Franz" ist es die Chance, seine Anschieber für die Olympia-Rennen im Februar zu finden.

"Wir werden testen", verrät Coach Gerd Leopold (67). "Am ersten Tag fährt die Weltmeister-Crew. Am Sonntag pausiert Matthias Sommer und Alexander Schaller geht für ihn auf die Seite. Da der Start in Lillehammer ähnlich ist wie in Cortina, kurz, schnell, lassen sich dafür gute Rückschlüsse ziehen."

Allerdings erwartet keiner eine große Sensation, sodass mit Blick auf das Highlight des Winters die Crew steht.

Gewinnt Friedrich das Prestige-Duell in Norwegen, baut er seine Weltcupsiege auf 89 aus und kommt seinem Traum von der magischen 100 immer näher. Vielleicht bildet das Wetter noch den passenden Rahmen. Bisher ist es eher untypisch für Skandinavien. "Immer um die null Grad, leicht verschneit, eher matschig. Aber die Bahn steht sehr gut", so Leopold.